​Koronawirus. Polska wprowadza kontrole sanitarne na przejściach granicznych

Od godz. 15 w poniedziałek na przejściach: Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki rozpoczęły pracę całodobowe punkty kontroli sanitarnej. Kontrolowane będą osoby, które podróżują autobusami i busami.

Zdjęcie Na zdjęciu: Mateusz Morawiecki, Jarosław Szymczyk, Mariusz Kamiński, Łukasz Szumowski, Alvin Gajadhur, Jarosław Pinkas, Piotr Mueller, Andrzej Bartkowiak, Tomasz Praga /Rafał Guz /PAP

W poniedziałek na konferencji prasowej z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz komendanta głównego Straży Granicznej Tomasza Pragi premier zapowiedział, że w ciągu dwóch, trzech dni wdrożone zostaną kontrole sanitarne na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami, a także w pociągach i portach.

Praga: Jesteśmy przygotowani

Jak wyjaśnił Praga, w ramach kontroli najpierw mierzona będzie temperatura kierowcy i wszystkich pasażerów. "Potem dokonywana będzie weryfikacja karty podróżnego z dokumentem tożsamości i osoby przedstawiającej nam te dokumenty do weryfikacji" - poinformował. Jego zdaniem, jeśli wszystko będzie w porządku, to ten proces będzie bardzo krótki.

Podkreślił jednocześnie, że jeżeli przytrafi się osoba, u której będzie można podejrzewać koronawirusa, to pojazd, którym się porusza "zostanie odseparowany i podjęte zostaną dodatkowe czynności". "Jesteśmy na to przygotowani" - powiedział komendant SG.

"Ogromne liczby i ogromne przedsięwzięcie"

Tomasz Praga zaznaczył, że w tych działaniach, oprócz straży granicznej, bierze udział także policja, KAS, ITD, a także wojsko, resort zdrowia i wojewodowie.

"Mówimy o ogromnym ruchu na granicy zewnętrznej, czyli z Rosją, Białorusią, Ukrainą - (tam) mamy w tej chwili ruch około 140 tys. podróżnych (licząc) razem z lotniskami" - wskazywał Praga. "Połowa z tej liczby, około 70 tys., to powroty - wjazdy na terytorium Polski, ale mamy też połączenia promowe, których w ciągu dnia w ruchu Schengen mamy od 73 do 87, a na każdym promie w tej chwili przebywa od tysiąca do dwóch tysięcy pasażerów" - wyliczał.

"To pokazuje skalę, z jaką będziemy musieli się zmierzyć; to ogromne liczby i ogromne przedsięwzięcie" - zauważył komendant SG.

Podkreślił, że bez wspólnego działania wszystkich wyżej wymienionych służb wdrożenie tych procedur sanitarnych nie byłoby możliwe.

Całodobowe punkty kontroli sanitarnej

"Dzisiaj od godz. 15 w pięciu lokalizacjach Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice, Gorzyczki rozpoczynają pracę punkty kontroli sanitarnej. Będą one pracowały 24 godziny na dobę" - powiedział Praga. Poinformował, że w pierwszej kolejności kontrolowane będą osoby, które podróżują autobusami i busami.

Komendant główny SG przekazał, że zostały opracowane procedury, w tym również wzory kart - karty pasażera i karty kierowcy. "Będą one dwujęzyczne - w języku polskim i angielskim" - podał.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że w ciągu dwóch, trzech dni wdrożymy kontrole sanitarne na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami, a także w pociągach i portach.

Apel premiera

Premier Morawiecki podczas konferencji prasowej podkreślił, że polskie władze przygotowują się "na duży przyrost osób, które mogą zachorować na koronawirusa". "Chcemy jak najlepsze warunki medyczne stworzyć dla wszystkich tych osób" - zapewnił.

Szef rządu podkreślił przy tym istotne znaczenie właściwej realizacji procesu kwarantanny. "Apeluję do wszystkich osób, które podlegają kwarantannie, żeby trzymać się tych rygorów, żeby nie wychodzić z domów, żeby nie mieć kontaktu z tymi osobami, ponieważ wiemy z doświadczeń innych krajów, że to jest główna droga przenoszenia się koronawirusa" - wskazał Morawiecki.

Zaznaczył też, że polskie służby będą starały się kontrolować osoby przybywające do Polski. "Będziemy starali się wyłapywać, kontrolować. Z jednej strony kontrola sanitarna będzie obejmowała mierzenie temperatury, ale przede wszystkim będzie zawierała tzw. formularz lokalizacyjny. Chcemy wiedzieć, gdzie te osoby się udają tak, żeby móc szybko je zlokalizować" - podkreślił premier.