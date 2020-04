Koronawirus. Poznaniu: Wylądował czwarty samolot ze sprzętem ochronnym z Chin

W poniedziałek (27 kwietnia) wieczorem w Poznaniu wylądował czwarty samolot ze sprzętem ochronnym z Chin. W sumie w czterech transportach realizowanych od połowy kwietnia znalazło się 57 ton sprzętu wartego 20 mln zł.

Zdjęcie Rozładunek samolotu Boeing 787 Dreamliner, 24 kwietnia na lotnisku Okęcie w Warszawie / Marcin Obara /PAP

Dzięki 20 mln zł darowizny przekazanej przez Kulczyk Foundation działająca przy Naczelnej Izbie Lekarskiej Fundacja Lekarze Lekarzom kupiła łącznie 1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2 N95, 100 tys. gogli, 100 tys. przyłbic i 100 tys. kombinezonów II klasy.

W sumie jest to 57 ton sprzętu ochronnego o łącznej objętości 470 metrów sześciennych. Z tego powodu dostawy podzielono na cztery transporty. Pierwszy dotarł do Poznania 15 kwietnia.

Poznański magistrat poinformował w poniedziałek (27 kwietnia), że miasto użyczyło bezpłatnie halę targową dla składowania dostaw, a organizacje przedsiębiorców pomogły w jego dystrybucji do szpitali i placówek medycznych wskazanych przez fundację i okręgowe izby lekarskie.

"Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak skomplikowanego logistycznie przedsięwzięcia. To najlepszy dowód na to, że poznaniacy potrafią w potrzebie działać razem i bez zbędnych demonstracji. Dzięki tym czterem dostawom, które przyleciały na Ławicę, pracownicy ochrony zdrowia w całej Polsce będą mogli skuteczniej walczyć z wirusem" - powiedział w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Rzeczniczka Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Katarzyna Strzałkowska informowała w połowie kwietnia, że wielkopolski samorząd lekarski ma otrzymać od Fundacji Lekarze Lekarzom ponad 70 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 100 tys. masek typu FFP2 N95, ponad 7,5 tys. kombinezonów, a także ponad 7 tys. gogli.

Sprzęt dotarł do Polski na pokładach dreamlinerów. Przewoźnikiem był LOT Cargo.