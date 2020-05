"Absurdem jest mówienie, że mamy już wszystko za sobą. Jesteśmy dalej w centrum epidemii" - powiedział w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 prof. Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych.

Według profesora dopiero przemnażając 20 tys. odnotowanych dotychczas zakażeń razy cztery czy pięć, mamy realną liczbę chorych.



"To wynika z prostych danych, które podały kraje, gdzie się wcześniej zaczęła epidemia. Dotyczyło to Chińczyków, dotyczyło to Tajwanu, dotyczyło to Tajlandii i szeregu innych krajów, gdzie taka była statystyka i robiono masowe badania epidemiologiczne" - wytłumaczył epidemiolog.



"Absurdem" prof. Simon nazwał głoszenie teorii, "że mamy już wszystko za sobą".

"Wiadomo, że w okresie letnim, w warunkach tego kraju, w strefie umiarkowanej, choroby przenoszone drogą powietrzno-kropelkową szerzą się w sposób ograniczony i mniejsza jest częstotliwość. Ale proszę wziąć pod uwagę, że jesteśmy dalej w centrum epidemii" - powiedział.

"Epidemia się skończy wtedy, kiedy wirus straci swoją patogenność - co jest mało prawdopodobne, bo jednak jest wysoce zaraźliwy - albo się zakazi 70 procent populacji i nie będzie transmisji" - dodał ekspert.

Jak przyznał, gospodarka jednak musi ruszyć do przodu.



"Trzeba racjonalnie, powoli i z dużym dystansem te (obostrzenia - red.) poluzować. Z części restrykcji nie można rezygnować, póki nie będzie szczepionki ani skutecznych leków" - mówił.

Koronawirus w Polsce

We wtorek (26 maja) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło sześć kolejnych osób. W sumie w Polsce potwierdzono dotychczas 21 867 zakażeń, 1013 osób zmarło, a 10 020 wyleczono. Liczba przypadków aktywnych wynosi 10 834.

