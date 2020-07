Rząd do 28 lipca br. przedłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym. W stosunku do obowiązującego, ale kończącego się rozporządzenia sprzed dwóch tygodni, nie zmieniono listy krajów, do których można podróżować samolotem.

Zdjęcie Lotnisko Chopina w Warszawie, zdj. ilustracyjne /Jan Bielecki /East News

We wtorek wieczorem (14 lipca) w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2020 r., w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

"Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (...) obowiązuje do dnia 14 lipca 2020 r. W związku z tym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia wprowadzającego zakazy w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po ww. terminie. Treść projektu względem obowiązującego aktualnie rozporządzenia nie ulega zmianie" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

W uzasadnieniu podkreślono, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Polski, celem minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Obecne rozporządzenie - tak, jak w tym kończącym się - zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią, państwami Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji i Portugalii. Ponadto będzie można polecieć do Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 r.; traci moc z dniem 28 lipca 2020 r.