Koronawirus. ​Skarżysko-Kamienna: Kolejna pielęgniarka zakażona

Kolejna pielęgniarka ze szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej jest zakażona koronawirusem. To 16. osoba z tej placówki, u której test dał wynik dodatni. W województwie świętokrzyskim chorych jest 28 osób.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Starosta skarżyski Artur Berus powiedział, że szpital otrzymał wyniki kolejnych siedmiu osób. Próbki zostały wysłane do badań w czwartek. "Niestety, w przypadku jednej osoby potwierdzono zakażenie, to pielęgniarka ze szpitala, która pracowała na oddziale neurologicznym" - powiedział starosta. Zaznaczył, że docelowo badaniom poddanych zostanie 250 osób ze Szpitala Powiatowego.

"Czekamy teraz na wyniki badań, które są wykonywane w laboratorium w Warszawie. Do wieczora poznamy wyniki badań kolejnych 40 próbek. Dziś do Warszawy zostało w sumie zawiezionych 127 próbek" - powiedział Artur Berus.

Największe ognisko w województwie

Skarżyska placówka jest największym ogniskiem koronawirusa w woj. świętokrzyskim. W sobotę potwierdzono zakażenie także u trzech innych osób z personelu szpitala. To trzy z kobiety: lekarka i dwie pielęgniarki.

Pierwsze przypadki zakażenia w szpitalu zanotowano na oddziale neurologicznym w środę. Chorobę potwierdzono u pięciu pacjentów i dwóch pielęgniarek. Ognisko zaczęło się prawdopodobnie od jednej z sanitariuszek, która świadczyła pracę także w szpitalu w Grójcu (woj. mazowieckie). Najprawdopodobniej tam zaraziła się koronawirusem i nieświadomie przeniosła go do Skarżyska. Do soboty w szpitalu potwierdzono zakażenie u 16 osób, jedna z nich - 80-letni mężczyzna - zmarła.

Prawdopodobnie drugie ognisko

"Oddział neurologiczny jest wyłączony z pracy. Został zdezynfekowany i jest zamknięty" - powiedział starosta Artur Berus.

Dodał, że kolejnym ogniskiem koronawirusa może być Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Jak dotąd potwierdzono tam zakażenie u jednego z podopiecznych. Został on przewieziony do szpitala zakaźnego w Starachowicach.

"W tej chwili na kwarantannie zamkniętej są wszyscy mieszkańcy domu. To 59 podopiecznych plus pracownicy, czyli około 90 osób. Dostaliśmy zapewnienie od służb wojewody, że jutro od wszystkich zostaną pobrane próbki do badań" - podkreślił.

Według najnowszych sobotnich danych udostępnianych przez Urząd Wojewódzki w regionie zanotowano 28 przypadków zachorowań na COVID-19. Ponadto 37 osób jest hospitalizowanych, 4390 są poddane kwarantannie, a 284 objęte nadzorem epidemiologicznym.