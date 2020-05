Koronawirus. Szczepionka będzie obowiązkowa? Minister Szumowski odpowiada

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział w rozmowie z portalem wp.pl, że szczepionka na koronawirusa będzie w pierwszej kolejności podawana osobom bardziej narażonym na zakażenie.

Zdjęcie Łukasz Szumowski /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

O to, czy szczepionka na koronawirusa będzie obowiązkowa, minister zdrowia pytany był we wtorek (5 maja) wieczorem w rozmowie z portalem wp.pl. "To trudne pytanie" - zaznaczył Szumowski.



"Pytanie, jaka to będzie szczepionka i jakie będą wyniki testów i efekty badań klinicznych" - zaznaczył szef resortu zdrowia.

Reklama

"Można sobie wyobrazić, że w pierwszej kolejności będziemy ją proponować osobom najbardziej narażonym, a później reszcie społeczeństwa" - powiedział Szumowski.

"Szczepionka na SARS-CoV-2 może w ogóle nie powstać. Świat powinien przygotować się na to, że koronawirus stanie się dla nas stałym zagrożeniem" - powiedział specjalny wysłannik Światowej Organizacji Zdrowia ds. COVID-19, dr David Nabarro w rozmowie z CNN (czytaj więcej TUTAJ).

Według prezydenta USA Donalda Trumpa szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 powstanie jeszcze w tym roku ( czytaj TUTAJ ).

Hiszpański dziennik "El Mundo" poinformował z kolei, że szczepionka powinna pojawić się najwcześniej na wiosnę 2021 r. ( więcej TUTAJ ).

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców