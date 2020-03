- Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na dwa tygodnie, już od poniedziałku - poinformował na konferencji prasowej w środę premier Mateusz Morawiecki.

W środę po godz. 9, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zebrał się w kancelarii premiera rządowy zespół zarządzania kryzysowego. To po nim odbyła się wspólna konferencja prasowa. Obok premiera wzięli w niej udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oraz minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

- Jest dla nas jasne, że koronawirus i epidemia, która się rozwija może stać się bardzo groźna - powiedział w środę Mateusz Morawiecki. Jak dodał, trzeba działać szybko, z pewnym wyprzedzeniem, tam gdzie tylko się da.

- Chcemy maksymalnie spowolnić możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego potrzebne są zdeterminowane działania - poinformował premier.

Od jutra nie będzie zajęć lekcyjnych

Premier poinformował, że wszystkie placówki oświatowe, szkoły wyższe oraz żłobki będą zamknięte od poniedziałku na dwa tygodnie.

- Od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego, jednak ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym i w piątek placówki będą otwarte. W klasach nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci, po to, by umożliwić logistykę, od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi - dodał Morawiecki.

- Najlepszym wyjściem dla naszych dzieci jest niewychodzenie z domu, ponieważ dzieci w bardzo łatwy sposób mogą zarażać innych. To zachowanie bardzo odpowiedzialne, ponieważ dzieci w sposób nieświadomy mogą zarazić swoich dziadków - powiedział premier.

Decyzja dotyczy także szkół niepublicznych

- Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych dotyczy także tych niepublicznych - poinformował w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.



Szkoły zamknęli m.in. Czesi

Na zamknięcie szkół zdecydowano się np. w Czechach, gdzie stwierdzono dotychczas ponad 40 przypadków zakażeń.



Za zamknięciem szkół byli nauczyciele z ZNP. Jak powiedziała rzeczniczka związku Magdalena Kaszulanis, zadbanie o higieniczne warunki w szkołach jest w obecnej sytuacji coraz trudniejsze.

Przypomnijmy, że po wtorkowym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego premier poinformował, że zapadła decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych.



Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

