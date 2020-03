Nie żyje trzynasta osoba chora na COVID-19. Odnotowano 31 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. Bilans zarażonych nowym patogenem wzrósł do 957 - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Zdjęcie Karetki pogotowia ratunkowego na ulicach Krakowa /ANDRZEJ BANAŚ / POLSKA PRESS/GALLO IMAGES /East News

Potwierdzone przypadki dotyczą: 11 osób z woj. dolnośląskiego, siedmiu osób z woj. wielkopolskiego, czterech osób z woj. podkarpackiego, dwóch osób z woj. kujawsko-pomorskiego - przekazał resort zdrowia.

Trzynasta ofiara COVID-19 to 71-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Bolesławcu.

W wydanym w środę po południu komunikacie służby wojewody dolnośląskiego poinformowały, że potwierdzono 11 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; w sumie na Dolnym Śląsku zakażonych zostało 145 osób.

"W przykrością informujemy, że w szpitalu w Bolesławcu z powodu koronawirusa zmarł 71-letni mężczyzna" - napisano w komunikacie.

W nocy z wtorku na środę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym, zmarło dwóch pacjentów. 41-letni mężczyzna przebywał na oddziale intensywnej terapii od kilku dni, natomiast 71-letni zmarły pacjent trafił do szpitala zakaźnego dopiero we wtorek wieczorem.

Wielkopolska: Siedem nowych przypadków

W Wielkopolsce nowych przypadków zakażenia koronawirusem jest siedem - poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dotychczas w regionie odnotowano łącznie 55 przypadków zakażenia; dwie osoby zmarły.

Stube poinformował, że wśród osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem są trzy osoby z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: nastolatek, mężczyzna w średnim wieku, oraz starsza kobieta. Wszystkie te osoby w stanie dobrym przebywają w domach.

Kolejne przypadki zakażenia potwierdzono także w powiecie kaliskim. Zakażenie wirusem potwierdzono u kobiety i mężczyzny - oboje są w starszym wieku, ich stan określany jest jako dobry.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono również u kobiety w średnim wieku z powiatu poznańskiego, która przebywa aktualnie w domu w stanie dobrym, oraz u starszego mężczyzny z powiatu wągrowieckiego.

Cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w woj. podkarpackim. W regionie u 43 osób zdiagnozowano COVID-19 - poinformowała rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

"Pierwszy przypadek to starszy mężczyzna z powiatu rzeszowskiego w stanie dobrym, drugi - młoda kobieta z powiatu mieleckiego w stanie dobrym, trzeci - kobieta w sile wieku z powiatu przemyskiego w stanie dobrym oraz czwarty - starsza kobieta z powiatu leżajskiego w poważnym stanie. Wszystkie osoby są hospitalizowane" - wyjaśniła rzeczniczka wojewody podkarpackiego.

Aktualnie w woj. podkarpackim pod nadzorem pozostaje 7344 osób, a 8089 poddane jest kwarantannie. Hospitalizowane są 63 osoby.

W województwie kujawsko-pomorskim potwierdzono kolejne dwa przypadki zakażenia koronawirusem. Łącznie chore są 24 osoby — poinformował w środę rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól. Jedna osoba jest w stanie średnio-ciężkim, ale stabilnym.



Kolejne dwie osoby zakażone koronawirusem to młoda kobieta i młody mężczyzna z powiatu bydgoskiego. Oboje wrócili z zagranicy. Ich stan jest dobry i pozostaną w kwarantannie domowej, w której byli od momentu powrotu do kraju.

W ubiegłym tygodniu wrócił z Francji

Także dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w woj. śląskim. W sumie liczba chorych sięgnęła już 98. Jak podał Śląski Urząd Wojewódzki, z wyraźnymi objawami choroby w izolacji domowej przebywa kobieta w sile wieku z powiatu cieszyńskiego, która zakaziła się w pracy. W dobrym stanie jest natomiast mężczyzna w sile wieku, który tydzień temu wrócił z Riwiery francuskiej. Objawy pojawiły się u niego podczas przebywania w domowej kwarantannie. Po konsultacji lekarz zakaźnik zdecydował, iż mieszkaniec powiatu cieszyńskiego może leczyć się w domu.

W woj. lubuskim stwierdzono dwa kolejne zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Tym samym liczba osób, których został wykryty wzrosła do 23 (w tym "pacjent zero", który wyzdrowiał). Stan zdrowia nowych zakażonych jest dobry - poinformowała rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły.

"Dwa nowe przypadki to mężczyzna w średnim wieku z Gorzowa Wielkopolskiego oraz dziecko z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Obie osoby są w stanie dobrym i przebywają w izolacji domowej" - powiedziała rzeczniczka wojewody.

Z uwagi na stwierdzenie zakażenia koronawirusem bądź z podejrzeniem o takie zakażenie w szpitalach w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. przebywają łącznie 24 osoby; stan ich zdrowia jest określany jako dobry.

Wśród osób, u których w środę potwierdzono obecność koronawirusa, jest jedna mieszkanka województwa opolskiego - poinformowało ministerstwo. Zakażona jest mieszkanką powiatu głubczyckiego i przebywa w domu.



Na Warmii i Mazurach również potwierdzono kolejny przypadek zakażenia koronawirusem - poinformował rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. W sumie są już 33 osoby z regionu zakażone koronawirusem SARS-CoV-2.

Guzek podał również, że najnowszy "dodatni" przypadek dotyczy mężczyzny w średnim wieku z powiatu braniewskiego, po powrocie z Anglii. "Jest hospitalizowany w Elblągu, jego stan jest dobry" - dodał.

W woj. małopolskim też jest kolejny przypadek zakażenia koronawirusem. W sumie w regionie zanotowano 51 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u młodego mężczyzny z Krakowa, który przebywa w izolacji domowej. Czuje się dobrze.

"Jednocześnie informujemy, że wyłączamy ze statystyk zdublowanego wcześniej pacjenta, co oznacza, że łącznie w woj. zachodniopomorskim jest 29 osób zakażonych koronawirusem" - poinformowało ministerstwo.



O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało 4 marca. We wtorek 24 marca bilans zakażonych wynosił 901 przypadków.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.



