O 17 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało po godz. 21 Ministerstwo Zdrowia. We wtorek w sumie odnotowano 152 nowe przypadki. To największy dobowy przyrost od dnia wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia na początku marca.

Wszystkie nowe przypadki dotyczą osób z województwa dolnośląskiego.



Łącznie w Polsce jest już 901 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym dziesięć osób zmarło.

Wcześniej we wtorek ministerstwo przekazało, że liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa wynosi 1479, a objętych kwarantanną 62 tys. 511.



Liczba osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju to 104 tys. 529, zaś objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 53 tys. 426 osób.