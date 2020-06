Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek rano (2 czerwca) o 107 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło siedem kolejnych osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 24 271, a zgonów do 1081. Wyzdrowiało 11 726 pacjentów.

Zdjęcie Świat wciąż walczy z koronawirusem. Na zdjęciu: Medycy z Polski /Jacek Szydłowski /Agencja FORUM

107 nowych przypadków zakażenia dotyczy: 53 osób ze Śląska, 33 osób z Wielkopolski, 10 osób z woj. opolskiego, czterech z zachodniopomorskiego, dwóch z Dolnego Śląska, dwóch z Podlasia, dwóch z lubuskiego i jednej z Pomorza.



Ostatniej doby zmarło także siedem osób - informuje MZ. Są to: dwaj mężczyźni z Raciborza w wieku 86 i 84 lata, a także pięć osób ze Zgierza (trzy kobiety w wieku 62, 59 i 70 lat, a także dwóch mężczyzn w wieku 77 i 64 lata). "Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - podaje resort.



MZ informuje także, że z wykazu zakażeń usunięto jeden przypadek z Małopolski, który został błędnie potwierdzony.



Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 24 271 osób, z czego 1081 zmarło, a 11 726 wyzdrowiało.



Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

Koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, rozprzestrzenił się w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i Australii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię, alarmując o rosnącej liczbie chorych i ofiar śmiertelnych.

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem wykryto 4 marca. Od tamtego czasu koronawirus pojawił się już we wszystkich województwach.

Najczęstsze objawy zakażenia to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

