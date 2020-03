Koronawirus w Polsce. 21 osób zakażonych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21. osobie, u której potwierdzono obecność koronawirusa. Jednocześnie podaje, że 220 jest hospitalizowanych.

Zdjęcie Niektóre szpitale wprowadzają zakazy odwiedzin /Tomasz Kawka /East News

Według danych resortu na wtorek po południu, w szpitalach przebywa 220 osób pod kątem koronawirusa, 1055 osób jest objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym.

Łącznie w Polsce potwierdzonych jest 21 przypadków zakażenia koronawirusem. Osoby te przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

Kim jest 21. pacjentka?

Jak podaje resort, 21. pacjentka z COVID-19 jest młoda, a jej stan jest dobry. Jest to czwarta osoba hospitalizowana we Wrocławiu, zakażona koronawirusem.

"To młoda kobieta, z tego samego ogniska epidemicznego, co 73-letni pacjent zarażony koronawirusem, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu" - powiedział państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar.

73-latek trafił do wrocławskiego szpitala w piątek, zaraził się od członka rodziny, który przyjechał z USA. Jego stan jest ciężki. Później do szpitala trafiła 74-letnia kobieta, powiązana rodzinnie ze starszym mężczyzną, która również jest zakażona koronawirusem.

