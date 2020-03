W czwartek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 nowych, potwierdzonych laboratoryjnie, przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce. W szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który miał choroby współistniejące. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 15.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce / Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce dotyczą: dziewięciu osób z woj. lubelskiego, sześciu osób z woj. śląskiego, czterech osób z woj. kujawsko-pomorskiego, trzech osób z woj. pomorskiego, trzech osób z woj. wielkopolskiego, trzech osób z woj. małopolskiego, trzech osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz po jednej osobie z woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego i zachodniopomorskiego.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że w szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który miał choroby współistniejące.

"Natomiast w szpitalu w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale bezpośrednią przyczyną zgonu w tym przypadku nie był COVID-19. Dlatego pacjent ten nie zostaje włączony do statystyk osób zmarłych z powodu COVID-19" - podał resort.

W sumie do tej pory w Polsce mamy 1085 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 15 ofiar śmiertelnych.



Co wiemy o nowych przypadkach?

Śląskie: W ostatnich godzinach w regionie przybyło sześć kolejnych dodatnich wyników testów. Wszystkie te osoby zakaziły się w swoim miejscu pracy. W dobrym stanie jest mężczyzna w średnim wieku, mieszkaniec powiatu cieszyńskiego - przebywa w izolacji domowej. Również w dobrym stanie zdrowia jest pięć kolejnych mieszkanek powiatu cieszyńskiego.



Kujawsko-pomorskie: Kolejne zakażone w regionie osoby to kobieta i mężczyzna w sile wieku z powiatu włocławskiego oraz dwoje dzieci (dziewczynka i chłopiec) z powiatu bydgoskiego. Stan dorosłych jest dobry. Oboje trafili do Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu. Dzieci trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Również są w dobrym stanie.



Warmińsko-mazurskie: Nowe przypadki zakażenia to młoda kobieta z Olsztyna oraz dwóch mężczyzn: młody i w średnim wieku z powiatu nowomiejskiego. Wszyscy są w stanie dobrym i wszyscy zachorowali po tak zwanej transmisji wewnętrznej.



Podkarpackie: Kolejny przypadek to starszy mężczyzna z powiatu krośnieńskiego. Jego stan jest dobry, przebywa w ścisłej kwarantannie.



Małopolskie: Zakażone kobiety - jedna starsza i dwie w sile wieku - są mieszkankami Krakowa. Przebywają w Szpitalu Uniwersyteckim.

Pomorskie: Zakażone koronawirusem osoby to dwie kobiety w starszym wieku mieszkające w Gdańsku i powiecie gdańskim, przebywające na kwarantannie oraz młody mężczyzna z powiatu kartuskiego, który objęty był nadzorem sanepidu.



Wielkopolskie: Trzy nowe przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u mieszkańców powiatów ostrowskiego, pilskiego i kaliskiego. Kobieta w średnim wieku z powiatu ostrowskiego w stanie dobrym jest hospitalizowana w szpitalu w Kaliszu. Pacjentka przebywała wcześniej poza Polską. Kobieta w średnim wieku w powiecie pilskim w stanie dobrym przebywa w izolacji w domu. Przyczynę jej zakażenia określono jako "bez określonego kontaktu".



Lubelskie: Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą trzech kobiet w wieku 41-60 lat, z powiatów: chełmskiego i kraśnickiego, których stan określono jako dobry lub średni. Potwierdzono też zarażenie sześciu mężczyzn z powiatów: lubelskiego, biłgorajskiego i świdnickiego. Trzej zarażeni mężczyźni mają od 41 do 60 lat, jeden - poniżej 20 lat, jeden między 21 a 40 lat, a jeden więcej niż 61 lat. Zarażone osoby miały kontakty z innymi nosicielami koronawirusa w kraju, bądź wróciły z miejsc za granicą, gdzie jest wiele zachorowań. W trzech przypadkach źródło zakażenie jest jeszcze ustalane.



Świętokrzyskie: 15. przypadek zakażenia koronawirusem w regionie to kobieta w sile wieku, mieszkanka powiatu skarżyskiego. Jej stan jest dobry. Chora to jedna zakażonych pacjentów ze szpitala powiatowego w Skarżysku Kamiennej.