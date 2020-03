Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Polsce. W niedzielę wieczorem stwierdzono kolejnych 91 przypadków choroby. To oznacza, że dotychczas w kraju zarejestrowano już 1862 zakażeń. Tylko w niedzielę - 224. Zmarły dwie kolejne osoby. Są to: 72-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 89-letni mężczyzna ze szpitala w Myślenicach. Obaj mieli współistniejące choroby.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Getty Images

Jak podaje ministerstwo, nowe potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce dotyczą: 40 osób z woj. mazowieckiego, 20 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. wielkopolskiego, 5 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. lubelskiego, 4 osób z woj. pomorskiego oraz po 1 osobie z woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 1862, z czego 22 osoby zmarły.

Śląskie: 72-letni mieszkaniec Bestwiny w powiecie bielskim jest piątą w woj. śląskim i 22. w Polsce ofiarą koronawirusa - podał Śląski Urząd Wojewódzki. W niedzielę wieczorem poinformowano o ośmiu nowych przypadkach zakażenia w regionie - w sumie jest ich już 195.

"Mężczyzna miał kontakt z osobą z najbliższego otoczenia, która wróciła z zagranicy. Przebywał na kwarantannie domowej, a gdy nagle pogorszył się jego stan, został przetransportowany do szpitala zakaźnego w Tychach. Tam zmarł z powodu zatrzymania krążenia" - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Dolnośląskie: Potwierdzono 20 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w województwie dolnośląskim - poinformowały służby prasowe wojewody. W sumie w regionie odnotowano 234 zachorowania; czterech pacjentów zmarło. W wydanym w niedzielę wieczorem komunikacie służby prasowe wojewody dolnośląskiego poinformowały o 20 nowych osobach na Dolnym Śląsku, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. "Trzy osoby są hospitalizowane w szpitalu we Wrocławiu, jedna w szpitalu w Wałbrzychu. Pozostałe osoby poddane zostały izolacji domowej" - podano.

Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz z powiatów: strzelińskiego, wołowskiego, wrocławskiego, lubańskiego, świdnickiego, górowskiego i lubińskiego.

Wielkopolskie: U siedmiu kolejnych osób z Wielkopolski potwierdzono obecność koronawirusa - poinformował w niedzielę wieczorem Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do tej pory zarażenie wirusem SARS-Cov-2 zdiagnozowano łącznie u 110 mieszkańców regionu. Stube podał, że w szpitalu zakaźnym w Poznaniu w stanie średnio ciężkim jest mężczyzna w średnim wieku z powiatu pleszewskiego oraz starszy mężczyzna z powiatu kaliskiego. W przypadku osoby z powiatu pleszewskiego nie ustalono sposobu zakażenia, w drugim przypadku pacjent miał kontakt z osobą zakażoną.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u mężczyzny w średnim wieku z powiatu leszczyńskiego. Mężczyzna, który wrócił z zagranicy, w dobrym stanie zdrowia przebywa w domu. W dobrym stanie zdrowia są dwie kobiety i mężczyzna z powiatu poznańskiego. Wszyscy mieli kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, przebywają w domu. W domu przebywa też młoda kobieta z powiatu kaliskiego.

Małopolskie: Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u pięciu kolejnych osób: mężczyzny w sile wieku z Krakowa, kobiety w sile wieku z Krakowa, kobiety w sile wieku z powiatu wielickiego, osoby niepełnoletniej z powiatu gorlickiego i mężczyzny w sile wieku z powiatu nowosądeckiego. Aktualnie 3 osoby przebywają w izolacji domowej, a 2 są hospitalizowane.





Wśród nowo potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 jest też 89-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego, który zmarł w szpitalu w Myślenicach.

Jak informują służby, potwierdzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zostało przekazane do szpitala już po jego śmierci. Potwierdzono też, że była ona spowodowana chorobą COVID-19. Zmarły miał choroby współistniejące. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 150 osób.

Pomorskie: W niedzielę testy potwierdziły cztery kolejne osoby zarażone koronawirusem w woj. pomorskim; oznacza to 45 osób z wirusem SARS-Cov-2 w regionie. Nowe potwierdzone przypadki dotyczą - w Gdańsku - dwóch kobiet, w starszym i średnim wieku oraz w powiecie gdańskim - dwóch mężczyzn w młodym i średnim wieku.



Lubelskie: Na terenie woj. lubelskiego mamy cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowała rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. W Lubelskiem odnotowano dotąd 105 zachorowań, trzy osoby zmarły.

Strzępka podała w komunikacie prasowym, że potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego w stanie dobrym, który wrócił z kraju o dużej transmisji wirusa oraz trzech osób, które miały styczność z osobami zakażonymi - mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego oraz kobiety i mężczyzny w wieku powyżej 61 lat z powiatu chełmskiego.

Świętokrzyskie: Ministerstwo Zdrowia potwierdziło też kolejne, 34. zakażenie kornawirusem w regionie. Chora to starsza kobieta, mieszkanka powiatu skarżyskiego - poinformowała Ewa Łukomska, rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego.

Zachodniopomorskie: Starszy mężczyzna, u którego potwierdzono koronawirusa jest kolejnym przypadkiem zakażenia tym wirusem na Pomorzu Zachodnim. Starszy mężczyzna, u którego potwierdzono koronawirusa, pochodzi z powiatu gryfickiego - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan. Mężczyzna jest hospitalizowany w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie.

Podlaskie: Do 28 wzrosła w niedzielę liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w województwie podlaskim - poinformował Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Kolejny chory, to mężczyzna w sile wieku z Łomży, który przebywa w kwarantannie domowej. "Jego stan jest dobry. Osoby z najbliższego kontaktu zostały objęte opieką epidemiologiczną" - podano w komunikacie. To w niedzielę drugi potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w regionie. Pierwszym chorym był starszy mężczyzna, mieszkaniec powiatu zambrowskiego, który wrócił do Polski z USA; on również jest w dobrym stanie i również przebywa w domowej kwarantannie.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.