We wtorek (21 lipca) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 399 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. To znaczny wzrost - wczoraj odnotowano 279 przypadków. Z powodu COVID-19 zmarło też kolejne dziewięć osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 40 782, a zgonów do 1 636. Wyzdrowiało 30 771 pacjentów zakażonych koronawirusem.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce, zdj, ilustracyjne / fot Jacek Dominski /Reporter

Nowe, potwierdzone przypadki dotyczą: 140 osób z woj. śląskiego, 62 osób z woj. małopolskiego, 59 osób z woj. mazowieckiego, 29 osób z woj. świętokrzyskiego, 27 osób z woj. łódzkiego, 23 osób z woj. wielkopolskiego, 15 osób z woj. pomorskiego, dziewięciu osób z woj. lubuskiego, dziewięciu osób z woj. warmińsko-mazurskiego, ośmiu osób z woj. podkarpackiego, siedmiu osób z woj. zachodniopomorskiego, czterech osób z woj. opolskiego, trzech osób z woj. dolnośląskiego, dwóch osób z woj. lubelskiego i dwóch osób z woj. podlaskiego.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci kolejnych dziewięciu osób. Wśród nich są: 86-latka i 81-latka w Tychach, 89-latek w Tomaszowie Mazowieckim, 88-letnia kobieta w Łodzi, 86-letnia mieszkanka woj. łódzkiego w Warszawie, 81-latka i 87-latka w Siedlcach oraz 49-letnia kobieta i 56-letni mężczyzna w Radomiu.



Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.



Łącznie do tej pory potwierdzono w Polsce 40 782 przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 1 636 osób zmarło, a wyzdrowiało 30 771 pacjentów. Liczba przypadków aktywnych wynosi 8 375.



