Koronawirus w Polsce. Cała kadra urzędu pracy w Namysłowie w kwarantannie

Z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem wszyscy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie (woj. opolskie) zostali skierowani na kwarantannę. Starosta namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że urząd będzie nieczynny do końca przyszłego tygodnia.

Informację o pierwszym zakażeniu pracownika powiatowego urzędu pracy starostwo w Namysłowie otrzymało na początku miesiąca. Po dwóch kolejnych przypadkach COVID-19 wśród kadry urzędu władze powiatu postanowiły skierować pracowników na kwarantannę, a do jej zakończenia zamknąć urząd.

"To bardzo nietypowa sytuacja. Żeby przebadać pracowników i uzyskać wiarygodne wyniki testów, musimy poczekać kilka dni. Jednak by uniknąć kolejnych zakażeń, podjęliśmy decyzję o wysłaniu wszystkich pracowników na kwarantannę. Urząd będzie zamknięty do końca przyszłego tygodnia. W tej chwili pracujemy nad takim zorganizowaniem pracy, by można było na czas wypłacić świadczenia bezrobotnym i stażystom" - powiedział Gęsiarz.

Osoby, które chcą złożyć wnioski lub innego rodzaju dokumenty do urzędu pracy mogą korzystać z pośrednictwa starostwa powiatowego.