Wyniki prawie 100 próbek pobranych od osób z Domu Pomocy Społecznej i Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) nie potwierdziły u nich zakażenia koronawirusem.

"Dziś w godzinach nocnych i rannych wpłynęła kolejna tura wykonanych 99 badań na zakażenie koronawirusem. Tym razem mamy dobrą wiadomość. Wszystkie nadesłane wyniki są ujemne. Wyniki te dotyczą czterech osób z DPS i 95 osób ze Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Trwają oczekiwania na wyniki około 30 testów" - poinformował starosta skarżyski Artur Berus.

Zaznaczył, że na bieżąco kolejne osoby są poddawane badaniom. W niedzielę do Warszawy wysłano kolejna partię 150 próbek pobranych od osób, które mogły mieć kontakt z pacjentami lub personelem zakażonymi w skarżyskim szpitalu.

Największe ognisko w województwie

Szpital powiatowy w Skarżysku jest największym ogniskiem koronawirusa w woj. świętokrzyskim.

Pierwsze przypadki zakażenia w szpitalu zanotowano na oddziale neurologicznym w środę, 25 marca. Ognisko zaczęło się prawdopodobnie od jednej z sanitariuszek, która świadczyła pracę także w szpitalu w Grójcu (woj. mazowieckie). Najprawdopodobniej tam zaraziła się koronawirusem i nieświadomie przeniosła go do Skarżyska. Do niedzieli w szpitalu potwierdzono zakażenie u 17 osób, jedna z nich - 80-letni mężczyzna - zmarła.

Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Kolejnym ogniskiem koronawirusa może być Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Jak dotąd potwierdzono tam zakażenie u jednego z podopiecznych. Został on przewieziony do szpitala zakaźnego w Starachowicach, gdzie jest hospitalizowany.

Dom jest objęty kwarantanną, przebywa w nim około 90 osób: 60 podopiecznych oraz 30 pracowników. "Badania są wykonywane, próbki trafią dzisiaj do laboratorium w Kielcach" - powiedział starosta.

Jednocześnie zapewnił, że stan wszystkich osób jest dobry. "Jestem w stałym kontakcie z dyrekcją szpitala. Stan wszystkich osób jest dobry. DPS ma własną kuchnię. Nie brakuje też ludzi dobrej woli, którzy też dodatkowo wspierają poprzez przeniesienie wody, słodyczy, owoców, rzeczy higienicznych. Oczywiście tego w ośrodku nie brakuje, ale są to bardzo miłe gesty ze strony mieszkańców" - zaznaczył.

W regionie u 33 osób potwierdzono zakażenie, 37 jest hospitalizowanych, 4 390 poddano kwarantannie, a 284 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym.