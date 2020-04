Policja ukarała mandatami karnymi trzech kierowców na jednej z myjni samochodowych w Olsztynie.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Od 1 kwietnia obowiązują w Polsce zaostrzone przepisy, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się w Polsce epidemii COVID-19. Wprowadzony został m.in. całkowity zakaz zgromadzeń.



Wyjść z domu można tylko w razie konieczności, np. do sklepu lub do pracy. Po ulicach wolno przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób oddalonych od siebie o dwa metry.



Policjanci sprawdzają, czy są przestrzegane nowe zasady. W sobotę patrol pojawił się na jednej z myjni bezdotykowych w Olsztynie, gdzie kierowcy myli swoje auta.



- Ukarane zostały trzy osoby: 68-latek i dwóch 42- latków - powiedział Interii sierż. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Za złamanie przepisów dotyczących zgromadzeń w czasach epidemii grozi mandat do 500 zł.



Policjanci apelują o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. Na ulicach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego emitują komunikaty ostrzegawcze przez megafony z radiowozów.



Oprócz tego, policjanci zamieścili specjalny komunikat o poprawnym i bezpiecznym postępowaniu w obrębie placówek handlowych.