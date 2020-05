Osoby, które zaszczepią się przeciwko grypie, mogą być bardziej chronione przed zakażeniem koronawirusem w okresie jesieni i zimy, kiedy spodziewana jest nowa fala epidemii – przekonują eksperci. Zakażenie grypą może zwiększać ryzyko zachorowania na COVID-19, na dodatek obie infekcje powodują podobne objawy, głównie gorączkę i kaszel.

O szczepieniach, jakie warto wykonać w najbliższych miesiącach, mówiono podczas konferencji prasowej online "Jak szczepić w dobie pandemii koronawirusa? Aktualne wytyczne", zorganizowanej w Polskiej Agencji Prasowej. Specjaliści zalecali przede wszystkim jak najszybsze uzupełnienie szczepień dzieci, wynikających z kalendarza szczepień obowiązkowych. Doradzali też poddawanie się szczepieniom zalecanym, dotyczącym zarówno dzieci jak i dorosłych, w tym szczególnie seniorów, kobiet w ciąży i osób cierpiących na choroby przewlekłe.

Za jedne z najważniejszych uznano poddawanie się szczepieniom przeciwko grypie sezonowej. Szczepienia przeciwko tej chorobie wirusowej są szczególnie ważne w okresie pandemii COVID-19.

"Nie mamy pewności, czy będzie druga fala tej epidemii. Trudno to jednoznacznie przewidzieć. Z pewnością jednak pojawi się wzrost zapadalności na choroby infekcyjne w okresie jesienno-zimowym, w tym głównie infekcji wirusowych dróg oddechowych, takich jak grypa i zakażenia paragrypowe" - powiedziała dr Ilona Małecka z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Ułatwiłoby to różnicowanie zachorowań

Zdaniem ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zwiększenie szczepień przeciwko grypie ułatwiłoby różnicowanie zachorowań na grupę i COVID-19, gdyż początkowe objawy zakażenia są podobne: głównie gorączka i kaszel, a także zmęczenie, bóle głowy i mięśni, bóle gardła oraz biegunki. W przypadku grypy rzadko występuje katar i ból gardła, a gorączka często przekracza 39 st.C. Z kolei chorobę COVID-19 najbardziej odróżniają duszności i płytki oddech. Kichanie zwykle występuje w przypadku przeziębienia.

Eksperci obawiają się, że zakażenie grypą może zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem w okresie jesieni i zimy. Ostrzegł przed tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. "Naukowcy mówią, że wirus grypy toruje drogę dla koronawirusa, czyli łatwiej wtedy zakazić się SARS-CoV-2. Obecność obu tych wirusów w naszym organizmie na pewno potęguje te objawy i przebieg zakażenia może być cięższy" - mówił w programie Newsroom w portalu Wirtualna Polska.

Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz apeluje, by nie zaniedbywać szczepień, gdyż "szczepienia chronią nas i nasze rodziny". Z kolei przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy prof. Adam Antczak zachęcam wszystkich do szczepienia przeciwko grypie, bo "to najlepsza metoda na poprawienie odporności i uniknięcie powikłań pogrypowych".

Szczególnie ważne dla seniorów

Szczepienia przeciwko grypie są szczególnie ważne dla seniorów, najbardziej podatnych na grypę jak i zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Powinny się szczepić także kobiety w ciąży i małe dzieci oraz osoby cierpiące na choroby przewlekłe, takie jak schorzenia sercowo-naczyniowe i cukrzyca.

Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii dr hab. Ernest Kuchar wyjaśnia, że dzieci rzadko się zarażają i chorują na COVID-19, ale często zakażają się wirusami grupy, które przenoszą na inne osoby, w tym ludzi starszych. Szczepienia przeciwko grypie zalecane są wszystkim osobom powyżej 6. miesiąca życia.

Szczepienia przeciwko grypie chronią przed groźnymi powikłaniami. Eksperci zwracają uwagę, że najczęstsze powikłania grypy to zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego oraz niewydolność oddechowa. Może dojść także do powikłań neurologicznych, takich jak zapalenie mózgu i zapalenie opon mózgowych, których następstwa bywają nieodwracalne.

Szczepionki przeciwko grypie sezonowej 2020/2021 powinny być dostępne od początku września. Warto skorzystać z nich jak najwcześniej.

Prof. Herman Goossens, mikrobiolog Uniwersytetu w Antwerpii uważa, że nowa fala epidemii w Europie może się pojawić się już we wrześniu lub październiku.

Zbigniew Wojtasiński