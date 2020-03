Minister edukacji może w uzasadnionych przypadkach czasowo ograniczyć lub zawiesić funkcjonowanie szkół i przedszkoli na obszarze kraju lub jego części - głosi ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych. Informujemy, w których miejscowościach w Polsce zajęcia zostały zawieszone.

Ustawa weszła w życie w niedzielę. Przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli.

Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach, m.in. w Prawie Oświatowym. Zgodnie z nią, w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister edukacji może w drodze rozporządzenia czasowo ograniczyć lub zawiesić funkcjonowanie szkół i przedszkoli na terenie całego kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

W uzasadnionych przypadkach minister edukacji w drodze rozporządzenia może również wyłączyć stosowanie niektórych przepisów Prawa Oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty. Możliwe będą więc m.in. zawieszenie postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także zmiana organizacji roku szkolnego i organizacji pracy szkół i przedszkoli. Minister będzie mógł również wprowadzić odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli.

Zwieszone zajęcia

Obserwowane w ostatnich dniach przypadki zawieszania zajęć w szkołach, m.in. w: Rybniku, Cieszynie, Poznaniu są wprowadzane na podstawie obowiązującego od 2002 roku rozporządzenia ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z nim dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Decyzje w rękach dyrektorów

We wtorek podczas konferencji prasowej minister edukacji, Dariusz Piontkowski mówił, że dyrektorzy szkół, powinni obserwować sytuację w ich miejscowości i w sytuacji ewentualnego zagrożenia podejmować decyzję o zawieszeniu zajęć.

"Przypominamy oczywiście dyrektorom o zachowaniu podstawowych warunków higieny osobistej. Przypomnieliśmy o przepisach, które zobowiązują ich do tego, żeby w każdej szkole dostępne było mydło, środki czystości, tak, aby te podstawowe zalecenia ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego wcielać w życie" - wskazał szef MEN.

Sytuacja na Mazowszu

Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zwrócił się do wojewody z pismem, "żeby rozważyć sytuację ewentualnego zamknięcia placówek szkolnych w Warszawie i w woj. mazowieckim".

"To są działania wyjątkowe, ekstraordynaryjne i one wymagają decyzji rządu. My możemy tutaj rekomendować pewne zachowania, natomiast zależy nam na tym, żeby decyzja była podjęta we właściwym momencie po konsultacjach i na wniosek uprawnionych inspektoratów rządowych" - powiedział.

Dodał, że "jeżeli decyzja zostanie podjęta w całym kraju ta sama, wtedy unikniemy różnic w traktowaniu różnych regionów". "Natomiast my na ten temat będziemy rozmawiali jutro z prezydentami, będziemy panu premierowi rekomendacje przedkładali, ponieważ traktujemy tę sprawę wyjątkowo poważnie" - powiedział.

Trzaskowski zaznaczył, że przesłał dyrektorom szkół instrukcję, jak zachować się w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Podstawówka na Bemowie zamknięta

Prezydent stolicy poinformował, że skierował pismo do dyrektorów szkół, w których określono, jak należy się zachować w przypadku podejrzenia choroby u dzieci. W takiej sytuacji - podkreślił - dyrektorzy placówek mogą zawiesić ich funkcjonowanie do uzyskania wyników stosownego testu.

Trzaskowski poinformował, że taki przypadek zdarzył się już w szkole nr 150 na Bemowie. "Dyrektor szkoły uzyskał informacje, że jeden z uczniów przyszedł z gorączką, a jego rodzic był objęty kwarantanną" - wyjaśnił.

W związku z tym dyrektor szkoły podjął decyzję o zawieszeniu zajęć. "Szkoła będzie dezynfekowana. Do momentu uzyskania testów na obecność wirusa zajęcia się nie będą odbywać" - zapowiedział Trzaskowski.

Prezydent miasta zaznaczył, że wśród szkół publicznych, które podlegają samorządom, do takiej sytuacji doszło jedynie w szkole na Bemowie.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczono komunikat, z którego wynika, że zajęcia odwołano po 5. lekcji, a wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły polecono służbowo umyć ręce uczniów. Rodzice dzieci uczęszczających do klas 0-V zostali poproszeni o odebranie dzieci ze szkoły.

Jak podano w komunikacie, dyrekcja powiadomiła o sytuacji służby sanitarne oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a w szkole powołano zespół kryzysowy pozostający w stałym kontakcie z rodzicami uczniów.

Postanowienie krakowskich władz

Prowadzący pojazdy krakowskiego MPK otrzymali we wtorek dyspozycję, aby na przystankach otwierać drzwi w autobusach i tramwajach, tak by pasażerowie nie musieli używać przeznaczonych do tego przycisków.

Jak poinformowała zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska zawieszenie zajęć na basenach będzie obowiązywać od czwartku do odwołania. Jednocześnie miasto rekomenduje dyrektorom placówek odwołanie zajęć prowadzonych w szkołach przez podmioty zewnętrzne, które odbywają się po zakończeniu lekcji.

"Na ten moment nie ma potrzeby, by rekomendować odwołanie zajęć w krakowskich placówkach oświatowych. Decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji" - zaznacza w komunikacie opublikowanym przez Urząd Miasta Anna Korfel-Jasińska.

Przy wejściach do tych budynków Urzędu Miasta Krakowa, gdzie bezpośrednio obsługiwani są petenci zostały zamontowane urządzenia z płynem dezynfekującym do rąk. Wydziały prowadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców ograniczą liczbę stanowisk bezpośredniej obsługi klientów oraz zapewnią rotację urzędników, a pracownicy tzw. "stanowisk podawczych" zostaną wyposażeni w jednorazowe rękawiczki.

Władze miasta apelują o to, by w miarę możliwości sprawy urzędowe załatwiać w formie elektronicznej lub telefonicznie ograniczając osobiste wizyty w urzędzie.

Specjalne spotkanie u premiera

Na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego jutro (w środę) o godz. 11.30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie premiera z prezydentami największych polskich metropolii. Tematem rozmów ma być m.in. możliwość zamknięcia szkół. Więcej w materiale Łukasza Szpyrki, kliknij TUTAJ.