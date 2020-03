Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje. Na żywo

Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce i na świecie. W czwartek w naszym kraju zmarła pierwsza osoba, u której zdiagnozowano COVID-19. Do tej pory stwierdzono w Polsce w sumie 64 przypadków zakażenia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Przy dwutygodniowym okresie zawieszenia zajęć w szkołach, nie ma żadnego zagrożenia dla przeprowadzenia egzaminów w dotychczasowych terminach - przekazał w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

W Polsce potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem, w sumie liczba zakażonych wzrosła do 64, w tym jedna osoba zmarła - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone wyniki dotyczą osób z województw śląskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

Kolejny przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono na Podkarpaciu. Do tej pory w regionie u sześciu osób zdiagnozowano chorobą COVID-19 - poinformowała w piątek rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek. To młoda kobieta z woj. lubelskiego hospitalizowana w Nisku - dodała.

Komisja Europejska przedstawiła w piątek propozycje złagodzenia unijnych zasad dotyczących pomocy publicznej i reguł budżetowych w obawie o negatywny wpływ epidemii koronawirusa na unijną gospodarkę.

Zachęcamy nauczycieli, żeby skorzystali z możliwości technologicznych nauczania zdalnego; w najbliższych godzinach prześlemy podstawowe informacje o metodach takiej pracy - powiedział w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Od poniedziałku do 25 marca przedszkola i szkoły zostaną całkowicie zamknięte. Nauczyciele będą w gotowości do pracy, natomiast nie będą musieli przychodzić do szkoły. Za ten czas otrzymają wynagrodzenie.

"Ludzie z mojego rodzinnego miasta #Siena śpiewają popularną piosenkę ze swoich domów przy pustej ulicy, aby pocieszyć się podczas kwarantanny z powodu koronawirusa" - relacjonuje internautka na Twitterze.



Lekarze są wykończeni, mają bardzo długie dyżury. Są także zmęczeni fizycznie z powodu noszenia masek i kombinezonów. Oczywiście wszelkie urlopy zostały anulowane, wszyscy muszą chodzić do szpitala" - powiedziała PAP lekarz kardiolog Joanna Heyman Salvade ze stolicy Lombardii.

Żywności w Polsce nie zabraknie, panika jest absolutnie nieuzasadniona - zapewnił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jesteśmy krajem nadwyżek, których nie są w stanie sami Polacy zjeść - dodał minister, który wraz z prezydentem Andrzejem Dudą odwiedził Bank Żywności w Ciechanowie.

Ardanowski podczas wspólnej konferencji z prezydentem oświadczył, że na polecenie głowy państwa ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej oraz resort rolnictwa doprecyzowały i rozszerzyły program operacyjny pomocy żywnościowej, który od kilku lat jest realizowany jako pomoc dla ludzi ubogich.

Nie ma w tej chwili wniosku ze strony Rady Ministrów o wprowadzenie w Polsce stanu wyjątkowego; nie jest to w ogóle na etapie rozważania w tym momencie - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

Na briefingu prasowym Duda zwrócił uwagę, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pojawiają się różne plotki. "Między innymi dzisiaj słyszę plotkę o tym, że ma być wprowadzony stan wyjątkowy. Proszę państwa, nie ma takiego wniosku w tej chwili ze strony Rady Ministrów, nie ma takiego wniosku, nie jest to w ogóle na etapie rozważania w tym momencie" - oświadczył prezydent.

Rzeczywista liczba osób zakażonych koronawirusem jest "wyższa od tej oficjalnej" - ocenił w piątek profesor Massimo Galli z oddziału chorób zakaźnych szpitala Sacco w Mediolanie. Oficjalnie potwierdzonych przypadków we Włoszech jest około 15 tysięcy.

W wywiadzie dla włoskiego Radia Capital Galli zwrócił uwagę, że w bilansach nie są uwzględniani wszystkie osoby, które nie mają objawów Covid-19.

Zdaniem włoskiego profesora dyskusyjna pozostaje decyzja, by nie wykonywać masowych testów na obecność wirusa na wielu obszarach kraju. "Batalię wygrywa się w terenie" - podkreślił.