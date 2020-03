Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Na portalu www.gov.pl w zakładce: "koronawirus – aktualne informacje i zalecenia" wskazano, że w Polsce osób zakażonych jest wciąż stosunkowo niewiele, ale w pozostałych krajach europejskich – przypadki idą w tysiące. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie To mogą być najważniejsze dni walki z koronawirusem /Massimo Bertolini/NurPhoto /Getty Images

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych uczelnie przygotowują się do nauczania online; niektóre w ograniczonym zakresie od razu przeszły na taki system lub go poszerzają. Nie wszystkie przedmioty mogą jednak być nauczane w ten sposób - podkreślają pracownicy szkół wyższych. W środę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zdecydował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach od 12 marca do 25 marca. Taka decyzja związana była z zagrożeniem koronawirusem w naszym kraju.

Modele statystyczne mające na celu prognozowanie potencjalnego zasięgu koronawirusa sugerują, że ponad milion Amerykanów może umrzeć, jeśli USA nie podejmą szybkich działań, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 tak szybko, jak to możliwe - pisze dziennik "The Hill".

"W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zachęcam do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych" - napisał na Twitterze przewodniczący Episkopatu Polski.

W sobotę o godz. 20 TVP 1 i TVP Info wyemitują orędzie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego związane ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju - poinformował rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, abp Gądecki zwrócił się do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Masowe zgromadzenia w Wielkiej Brytanii mogą zostać zakazane od przyszłego weekendu - podały brytyjskie media, powołując się na źródło rządowe. Zakaz byłby podyktowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Nowo narodzone dziecko w Anglii ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, co oznacza, że stało się najmłodszą na świecie ofiarą pandemii, podał brytyjski tabloid "The Sun".

Puste półki, na których nie ma nawet octu - tak wyglądały w czwartek i piątek sklepy w Toronto. Znajomi opowiadają sobie o kolejkach, a media społecznościowe krytykują tych, którzy wykupują środki czystości, by odsprzedać je drożej. W piątek na Twitterze w Kanadzie królował hasztag #Panicbuying, obok #Bank of Canada w kontekście drugiej w ciągu tygodnia obniżki stóp procentowych i bieżących #COVID-19 update". O zakupach w panice tweetowano już w czwartek i środę, używając m.in. hasztagu #ToiletPaperApocalipse, bo pierwszym deficytowym towarem stał się papier toaletowy.

Darmowe testy na koronawirusa dla wszystkich Amerykanów oraz dwutygodniowy płatny urlop dla osób z Covid-19 przewiduje przegłosowana w nocy z piątku na sobotę przez Izbę Reprezentantów USA ustawa. Ma ona na celu złagodzenie wpływu koronawirusa na gospodarkę.

Prymas Polski abp Wojciech Polak polecił, aby podczas każdej mszy św. i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej przebywało maksymalnie 50 osób. Ma to związek z decyzjami władz w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju.

Przypomnijmy, w piątek wieczorem podano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Pacjent został przyjęty do szpitala w ubiegły piątek; od początku jego stan był ciężki. To druga osoba, która zmarła w Polsce z potwierdzonym zakażeniem nowym patogenem.

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w sobotę o 11 przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby i 13 ofiarach śmiertelnych. Oznacza to nieznaczny wzrost zakażeń, w piątek informowano bowiem o 8 zakażeniach koronawirusem i 7 zgonach.

Na portalu gov.pl w zakładce: "koronawirus - aktualne informacje i zalecenia" wskazano, że w Polsce osób zakażonych jest wciąż stosunkowo niewiele, ale w pozostałych krajach europejskich - przypadki idą w tysiące. "Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przywozić wirusa do Polski, żeby zarażać kolejnych naszych obywateli. Dlatego też zdecydowaliśmy się przywrócić tymczasowe kontrole graniczne". Co to oznacza? Polscy obywatele, którzy znajdują się obecnie poza krajem, mogą wracać. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.