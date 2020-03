W Polsce rośnie liczba osób zakażonych koronanawirusem. By powstrzymać jego rozprzestrzenianie rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Tymczasowo przywrócono kontrole na wszystkich granicach Polski. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju, będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia: W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 526 osób, 4413 objętych jest kwarantanną, a 20 340 nadzorem epidemiologicznym.

Biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja udzielił dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy świętej. Treść dyspensy została zamieszczona na oficjalnej stronie diecezji. Dyspensa dotyczy osób, które przebywają na terenie diecezji opolskiej w okresie od III do V niedzieli trwającego Wielkiego Postu. Od udziału w mszy zwolnione są osoby starsze, z objawami infekcji, dzieci i młodzież szkolna, a także wszyscy, którzy czują obawę przez zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy nie jest grzechem.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i jednocześnie nasi urzędnicy od poniedziałku będą rozwozili żywność seniorom z powiatów toruńskiego i brodnickiego — poinformowała w sobotę ręcznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Beata Krzemińska.



Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź apeluje do wiernych, aby pozostali w domach. Poleca ograniczyć liczbę osób na mszach św. maksymalnie do 50.

"Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła i ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a więc - pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii - są wyrazem miłości bliźniego. Rodzinę zgłaszającą pogrzeb, należy uprzedzić o rozporządzeniu państwowym"- napisał metropolita w dokumencie opublikowanym w sobotę na stronie kurii.

Przypomniał, że udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych. Do osób, które z niej skorzystają zaapelował, aby pozostały w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Wydany przez abp. Głódzia dekret obowiązuje od soboty do odwołania.

Wcześniej również inni biskupi apelowali o pozostanie w domach. Prymas Polski abp Wojciech Polak polecił, aby podczas każdej mszy św. i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej przebywało maksymalnie 50 osób.



Władze Mauretanii, Namibii i Rwandy poinformowały w sobotę, że w ich krajach zdiagnozowano pierwsze przypadki koronawirusa. Osoby, u którego potwierdzono zakażenie w Mauretanii i Namibii, to Europejczycy, w Rwandzie jest to obywatel Indii.

Zwroty należności za bilety na przejazd pociągami, które w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zostały odwołane, dokonywane będą w pełnej wysokość, bez potrącenia odstępnego - powiedziała rzeczniczka prasowa spółki Katarzyna Grzduk.



Rosja. Premier Michaił Miszustin oznajmił w sobotę, że we wszystkich regionach kraju należy ograniczyć imprezy masowe, a obywatele powinni zminimalizować wyjazdy. Ministerstwo oświaty zaleciło, by szkoły w miarę możliwości przeszły na nauczanie zdalne.

W sobotę na polsko-rosyjskich przejściach granicznych panował niewielki ruch - poinformowała warmińsko-mazurska Straż Graniczna. Większość podróżnych stanowili mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego, którzy przyjechali na ostatnie zakupy w Polsce.

Rząd Portugalii spodziewa się, że szczyt zachorowań na COVID-19 w tym kraju nastąpi w maju. Z ujawnionych w sobotę danych resortu zdrowia wynika, że ogłoszony w nocy z czwartku na piątek stan zagrożenia epidemicznego tylko opóźni wybuch epidemii w Portugalii. Oczekiwane nadejście masowych zakażeń koronawirusem w maju ujawnił tygodnik “Expresso" na bazie raportu podległej ministerstwu zdrowia Generalnej Dyrekcji Zdrowia (DGS) w Lizbonie. Więcej czytaj tutaj

7 tys. osób spisali we Włoszech jednego dnia policjanci i karabinierzy w związku z naruszeniem rozporządzenia rządu o ograniczeniu możliwości przemieszczania się, zarówno samochodem, jak i na piechotę z powodu epidemii koronawirusa - podało w sobotę włoskie MSW.

Ponad 120 osób, głównie kuracjuszy, zostało poddanych kwarantannie w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy Zdroju (Małopolska) - poinformował prezes uzdrowiska Wiesław Pióro.



"Decyzję o kwarantannie podjął powiatowy inspektor sanitarny do momentu podania wyniku badań osoby, która może być zakażona" - powiedział prezes uzdrowiska. W piątek jedna z kuracjuszek, która mogła mieć wcześniej kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, z wysoką gorączką trafiła do szpitala w Nowym Sączu. Tam czeka na wyniki badań.



W Lombardii pogłębia się kryzys na tle wzrostu liczby zgonów osób zakażonych koronawirusem. Brakuje tam miejsc w kostnicach. Szczególnie trudna sytuacja jest w rejonie Bergamo. Jej symbolem jest 11 stron lokalnej gazety "L'Eco di Bergamo" z nekrologami.



Także w Bergamo, prowincji najbardziej dotkniętej przez epidemię, kościół przy tamtejszym cmentarzu został zamieniony w ostatnich dniach na kostnicę, bo zabrakło miejsc w tych przyszpitalnych. Podobna sytuacja jest w Cremonie, gdzie ciała zmarłych przewożone są do kościoła przy tamtejszym szpitalu.



Dotychczas na całym świecie odnotowano prawie 150 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło 5 609 osób, wyzdrowiało 72 042. Rozprzestrzenianie się koronawirusa można śledzić także na żywo. Umożliwia to mapa dostępna TUTAJ

Kolejnych 10 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że w ciągu ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 niemal się podwoiła - podały w sobotę po południu brytyjskie władze medyczne.

Wszystkie zgony miały miejsce w różnych miejscach Anglii - m.in. w Londynie, Birmingham, Leicester i Chester - a ofiary były z grupy wysokiego ryzyka, czyli mieli powyżej 60 lat i cierpieli również na inne dolegliwości zdrowotne.

Irlandzki Ryanair odwołuje wszystkie loty do i z Polski od niedzieli 15 marca do wtorku 31 marca - poinformował w sobotę przewoźnik. Linia droga e-mailową kontaktuje się ze wszystkimi klientami, których loty anulowano, aby poinformować ich o wszystkich opcjach. Jednocześnie Ryanair zachęca pasażerów, aby do nich nie dzwonili.



"W odpowiedzi na decyzję polskiego rządu o zakazie ruchu lotniczego w całym kraju w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, Grupa Ryanair (w tym Buzz i Lauda) została zmuszona do odwołania wszystkich lotów z/do Polski, od godziny 24.00 w sobotę 14 marca do wtorku 31 marca" - poinformował przewoźnik.

Tylko w sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. To dotychczas największy dzienny przyrost liczby zakażonych.



"Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa" - wyjaśnił Mateusz Morawiecki. Oto najważniejsze decyzje

Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna - od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia.

Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.

Zawieszamy międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.

Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.

Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.

Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.

Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.

Banki i placówki finansowe działają.

Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.

Dotychczas w Polsce odnotowano 93 przypadki zakażenia koronawirusem. Dwie osoby zmarły: 12 marca 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu; 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna.