Co siódmy zgon osób zakażonych koronawirusem w Polsce dotyczył pacjentów, którzy nie mieli chorób współistniejących. To wniosek z danych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które przytacza RMF FM. Ministerstwo Zdrowia we wtorek poinformowało o kolejnych 605 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 24 chorych. Wczoraj resort informował o 377 nowych przypadkach.

Od początku epidemii w Polsce do poniedziałku zmarły 2 203 osoby zakażone koronawirusem. 301 osób spośród nich nie miało chorób współistniejących. 1902 osoby zmagały się z takimi schorzeniami. Były to między innymi cukrzyca, choroby układu krążenia i zaburzenia odporności.

Ministerstwo Zdrowia we wtorek 15 września poinformowało o kolejnych 605 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 24 chorych. Dzień wcześniej resort informował o 377 nowych przypadkach.



Bilans epidemii w Polsce to 75 134 zakażonych. Nie żyje 2 227 z nich.

Ostatniej doby wyzdrowiało 451 pacjentów. W szpitalach przebywa 1 996 chorych. Pod respiratorem jest 92 pacjentów.

Choroby współistniejące, to większe ryzyko śmierci na Covid-19

Choroby współistniejące, to określenie na występowanie wielochorobowości - to jednoczesne występowanie u pacjenta dwóch lub więcej schorzeń.

Wraz z wiekiem zwiększa się liczba chorób przewlekłych i problemów medycznych, a także niepełnosprawności wynikających z podeszłego wieku.

Jak wynika z badań opublikowanych w "Journal of Comorbidity" - według szacunków wielochorobowość (definiowana jako współwystępowanie dwóch lub więcej stanów przewlekłych) dotyka nawet 95 proc. populacji po 65. roku życia.

W 80 proc. przypadków zarażenia koronawirusem chory przechodzi chorobę łagodnie. Niestety są czynniki, które sprawiają, że choroba może mieć ciężki przebieg i prowadzić do śmierci.

Największe ryzyko śmierci mają pacjenci z chorobami serca (10,5 proc.), cukrzycą (7,3 proc.), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (6,3 proc.), a także nadciśnieniem i nowotworami. Z badań wynika, że w grupie najwyższego ryzyka, jeśli chodzi o śmiertelność, są osoby po 80. roku życia.



Sara Bounaoui, Michał Dobrołowicz

