Z 27 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce najbardziej dotknięte jest województwo śląskie, gdzie odnotowano dotychczas osiem zachorowań. Po cztery przypadki są w Warszawie i we Wrocławiu. Stan co najmniej kilku pacjentów – w szpitalach w Bełżycach, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu - jest określany jako "ciężki". W środę po raz pierwszy potwierdzono, że chore jest również dziecko.

Zdjęcie Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia 10 bm. z ZOL SPZOZ w Poznaniu, na którym przebywa będąca w ciężkim stanie pacjentka zakażona koronawirusem /Jakub Kaczmarzyk /PAP

Liczba nowych przypadków z każdym dniem rośnie, choć nie są to jeszcze alarmujące dane, jak w niektórych krajach europejskich - Włoszech, Hiszpanii, Francji czy Niemczech. W środę pojawiło się pięć nowych zachorowań w Polsce. U młodego mężczyzny w Warszawie, młodej kobiety z Łodzi, dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie i w Lublinie oraz u dziecka z Cieszyna.

Ministerstwo informuje, że to ostatnie jest w dobrym stanie.

Nie można tego powiedzieć o co najmniej kilku osobach starszych, u których potwierdzono koronawirusa w ostatnich dniach. Zdaniem wojewody lubelskiego "mężczyzna w wieku ok. 50-60 lat", który trafił do szpitala w Bełżycach jest w ciężkim stanie. Proces oddechowy jest wspomagany u niego przez respirator. Również u kobiety w tym samym przedziale wiekowym - drugiej osoby z koronawirusem z województwa lubelskiego - nastąpiło szybkie pogorszenie stanu zdrowia. I także musi ona oddychać przy pomocy respiratora.

Z trzech pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy są hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu w najcięższym stanie jest 73-letni mężczyzna (rok starsza kobieta jest w stanie poważnym). Z drugiej strony młoda kobieta, która jest z tego samego ogniska epidemicznego co 73-latek czuje się dużo lepiej, przebywa w kwarantannie domowej. Jej stan jest określany jako dobry.

Podłączeni do respiratora

Pacjent z koronawirusem, który trafił na oddział zakaźny do szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, w związku z pogorszeniem stanu zdrowia trafił na oddział intensywnej terapii. We wtorek miał problemy z oddychaniem i został podpięty do respiratora.

Podobnie wygląda sprawa z dwiema pacjentkami z Poznania i Szczecina. Obie są w stanie ciężkim. Jak informuje rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube, kobieta leżąca w poznańskim szpitalu miejskim im. Strusia (57 lat) jest w śpiączce farmakologicznej i podłączona do respiratora. Z kolei pacjentka przebywająca w szczecińskim szpitalu wojewódzkim wymaga - zdaniem p.o. rzecznika placówki Mateusza Iżakowskiego - intensywnej opieki medycznej.

Dla odmiany mężczyzna, u którego także zdiagnozowano nowego wirusa i leży w tym samym szpitalu jest w stanie "stabilnym".

Stan wszystkich ośmiu osób z koronawirusem w województwie śląskim, w tym jednego dziecka, również jest określany jako stabilny. Pięć pacjentów przebywa w szpitalu w Raciborzu, pozostali w Cieszynie.

Lista stwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce

Lubuskie - Zielona Góra

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce stwierdzono u pacjenta w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski autokarem z Niemiec. "Pacjent zero" zaraził w autobusie także inne osoby.

Śląskie - Racibórz i Cieszyn

W szpitalu w Raciborzu przebywa pięcioro chorych. Wszystkie osoby są z Rybnika. Są to: mężczyzna, który wrócił z Włoch i cztery inne osoby, o których nie podano więcej informacji.

W cieszyńskim szpitalu przebywają z kolei trzy osoby: kobieta, która wróciła z Włoch, mężczyzna, który wrócił z Niemiec i pierwsze w Polsce zdiagnozowane pod kątem koronawirusa dziecko. Przebywające w cieszyńskim szpitalu 8-letnie dziecko z koronawirusem jest spokrewnione z dwiema osobami, jakie trafiły do placówki już wcześniej - podał cieszyński magistrat.

Mazowieckie - Warszawa

W Warszawie przebywa czworo pacjentów: kobieta, która przyleciała do Polski z Niemiec, dwaj młodzi mężczyźni (w tym jeden, który przyleciał z Włoch), a także dowódca generalny sił zbrojnych gen. Jarosław Mika.

Dolnośląskie - Wrocław

We Wrocławiu także przebywa czworo pacjentów. Są to: 26-latek, który wrócił z Wlk. Brytanii, 73-latek i dwie kobiety z otoczenia zakażonego 73-latka.

Warmińsko-mazurskie - Ostróda

W woj. warmińsko-mazurskim odnotowano dwoje chorych. To kobieta i mężczyzna, którzy podróżowali autokarem z Niemiec z "pacjentem zero".

Zachodniopomorskie - Szczecin

W Szczecinie zdiagnozowano dwie osoby - to małżeństwo po 60. roku życia, które wróciło z Włoch.

Lubelskie - Bełżyce i Lublin

W woj. lubelskim zdiagnozowano dwie osoby. To mężczyzna w wieku 50-60 lat, który przebywa w szpitalu w Bełżycach i kobieta w podobnym przedziale wiekowym, która jest w Lublinie. Kobieta miała kontakt z osobą z zagranicy.

Łódzkie - Łódź

W Łodzi na koronawirusa zachorowała młoda kobieta. Miała kontakt z osobą chorą w Norwegii.

Wielkopolskie - Poznań

Także w Poznaniu odnotowano jeden przypadek. To 56-letnia kobieta.

Małopolskie - Kraków

W krakowskim szpitalu przebywa jeden pacjent z koronawirusem. To 60-latek, który wrócił z Włoch.

Podkarpackie - Łańcut

W woj. podkarpackim odnotowano jedną chorą osobę. To kobieta.

