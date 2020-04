Koronawirus w Polsce. Jarosław Gowin podał się do dymisji. Relacja z Sejmu na żywo

Jarosław Gowin ogłosił, że odchodzi z rządu z powodu braku porozumienia z PiS ws. wyborów. Na funkcję wicepremiera rekomendował minister rozwoju Jadwigę Emilewicz. Sejm nie wprowadził do porządku obrad projektu PiS dotyczącego głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Sejmu wznowił obrady o godz. 18.30. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Łukasz Szumowski, Mariusz Kamiński, Piotr Gliński, Mateusz Morawiecki na posiedzeniu Sejmu / Wojciech Olkuśnik /PAP

Krzysztof Śmiszek, poseł Wiosny złożył wniosek o przerwanie obrad.



Złożenie przez PiS nowego projektu ws. głosowania korespondencyjnego jest trikiem, którego celem jest obejście wyników przegranego głosowania; państwo nie jest przygotowane do głosowania korespondencyjnego w 100 proc., w czasach epidemii - ocenił kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

Nowy projekt PiS zakłada, że wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów. Głosowanie będzie odbywać się bez przerwy od godziny 6 do godziny 20. W tych godzinach wyborcy - samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby - będą musieli umieścić kopertę zwrotną w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.

Projekt PiS zakłada, że jeśli na terytorium Polski ogłoszono stan epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego w wydanym wcześniej postanowieniu. Nowy termin wyborów prezydenta określony przez marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w konstytucji.

To kompletny absurd, PiS próbuje kupić sobie tydzień na to, żeby Poczta Polska mogła przygotować głosowanie korespondencyjne - w ten sposób złożony w poniedziałek w Sejmie projekt PiS oceniła wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.

Jest to dalszy ciąg "kręcenia", kluczenia przez PiS i zmieniania zasad przed wyborami oraz zajmowania się tym co dzisiaj najmniej interesuje Polaków - powiedział poseł Krzysztof Paszyk (PSL-Kukiz15) pytany o nowy projekt PiS ws. głosowania korespondencyjnego.

Dzisiejsze głosowanie to wzmocnienie siły, rozsądku i odpowiedzialności całej opozycji - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski komentując to, że projekt PiS ws głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich nie został wprowadzony do porządku obrad Sejmu.

Apeluję do prezydenta Andrzeja Dudy, aby w trybie pilnym zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, po to, żebyśmy mogli ponad podziałami dla dobra wspólnego ratować ludzi i zadbać o ich bezpieczeństwo - powiedział w poniedziałek kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Rząd po raz kolejny pokazał oderwanie od rzeczywistości i od ludzi - ocenił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad Sejmu projektu PiS dot. głosowania korespondencyjnego. Chwalił postawę lidera Porozumienia Jarosław Gowina.