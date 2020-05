Jeśli w najbliższym tygodniu nie wystąpią nowe ogniska koronawirusa, to od poniedziałku 18 maja 2020 możliwe będzie zniesienie kolejnych zakazów, dotyczących między innymi funkcjonowania restauracji - ocenił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Łagodzenie restrykcji może nie dotyczyć niektórych części Śląska, gdzie - w razie pogorszenia sytuacji - rozważa się lokalne przywrócenie obostrzeń.

Zdjęcie Zamknięte restauracje; zdj. ilustracyjne /Wojciech Stróżyk /Reporter

W trzecim etapie znoszenia ograniczeń rząd planuje też otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Szczegóły mają zostać opracowane w przyszłym tygodniu.



Nadal jednak będzie obowiązywał na przykład obowiązek zachowania dwumetrowych odstępów, czy zakrywania nosa i twarzy w miejscach publicznych.



Waldemar Kraska podkreślił, że przestrzeganie reżimu sanitarnego będzie podstawą przy znoszeniu wszelkich ograniczeń.



Na Śląsku przywrócenie obostrzeń?

Ministerstwo Zdrowia rozważa, czy w przypadku pogorszenia sytuacji na Śląsku nie powrócić lokalnie do niektórych obostrzeń. Województwo śląskie jest najbardziej dotknięte epidemią koronawirusa. Wiceminister podkreślił, że propozycja na razie jest tylko na etapie rozważań, a ewentualne cofnięcie ograniczeń mogłoby dotyczyć młodzieży w wieku 13-19 lat, która obecnie może poruszać się poza domem bez rodziców czy opiekunów.

Resort zdrowia przekazał, że 9 maja na Śląsku wykonano ponad trzy tysiące testów na obecność koronawirusa, w tym 2800 wśród górników oraz ich rodzin. 10 maja w tym województwie w ciągu doby liczba testów ma wzrosnąć do 5 tysięcy. Ponadto w kopalniach, w których doszło do zakażeń, ograniczono pracę. Górnicy w czasie wolnym zachęcani są przez kopalnie do pozostania w domach. Spółki uruchomiły również specjalne infolinie oraz zaangażowały psychologów do pomocy zakażonym górnikom.