Koronawirus w Polsce. Kiedy szczyt zachorowań? Eksperci prognozują

"Dzięki skutecznemu spowalnianiu za ok. 3-4 tygodnie czeka nas szczyt zachorowań" – napisał na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń. Prof. Małgorzata Polz-Dacewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego podaje jeszcze bardziej dokładną datę. "Do 11 kwietnia spodziewanych jest już 20 tysięcy przypadków. Liczymy, że to będzie właśnie szczyt i od tego momentu liczba zachorowań będzie się zmniejszać" – twierdzi.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Getty Images

Pytanie, kiedy może nastąpić pik dziennych zakażeń jest zadawane w ostatnich tygodniach bardzo często.

Reklama

Z ostatnich opinii ekspertów wynika, że stanie się to najwcześniej w drugim tygodniu kwietnia. A być może trochę później.



Kiedy 11 marca - czyli tydzień po odnotowaniu pierwszego przypadku zachorowania na COVID-19 w Polsce - rozmawialiśmy z dr. Pawłem Grzesiowskim, wykładowcą Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, mówił, że będzie można to powiedzieć, kiedy zostanie "przekroczona granica 100-150 nowych przypadków dziennie". Tak stało się w mijającym tygodniu. Od 115 nowych przypadków zachorowań w poniedziałek do 249 w sobotę.



"Faktyczna liczba przypadków jest wyższa. Ale nie chodzi o 100, 200 przypadków mniej czy więcej. Trend jest widoczny - dzięki skutecznemu spowalnianiu za ok. 3-4 tygodnie czeka nas szczyt zachorowań, ale tempo wzrostu jest niskie" - twierdzi dzisiaj dr Grzesiowski.

Prof. Małgorzata Polz-Dacewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, a także kierownik Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w rozmowie z "Kurierem Lubelskim" powołuje się na jeszcze bardziej konkretne symulacje.

"Mamy takie precyzyjne wyliczenia oparte o analizy matematyczno-statystyczne i analizy porównawcze dokonane na podstawie sytuacji w innych krajach, np. w Chinach. Według tej prognozy do 7 kwietnia w Polsce może być 10 tys. zachorowań, a do 11 kwietnia spodziewane jest już 20 tys. przypadków. Liczymy, że to będzie właśnie szczyt i od tego momentu liczba zachorowań będzie się zmniejszać" - twierdzi.



I dodaje: "To by oznaczało, że epidemia zaczyna się powoli wygaszać. Ta liczba będzie spadać stopniowo. Mówi się, że wygaszanie epidemii potrwa do czerwca, ale to dość optymistyczny scenariusz. Niektórzy uważają, że ten wirus w ogóle nie zniknie i będzie krążył w populacji ludzkiej".