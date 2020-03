Hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie pacjentka zakażona koronawirusem to Hiszpanka, która do Polski przyleciała samolotem. Natomiast mężczyzna, przebywający w szpitalu w Raciborzu, wracał autokarem z Włoch.

Resort zdrowia poinformował w niedzielę, że wykryto dwa nowe przypadki zarażenia koronawirusem. Potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z woj. mazowieckiego i mężczyzny z woj. śląskiego, którzy przebywają w szpitalach w Warszawie i w Raciborzu. Łącznie w Polsce wirusa potwierdzono dotąd u ośmiu osób.

Jak poinformował dziennikarzy rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, kobieta, która leży w warszawskim szpitalu, nie jest obywatelką Polski. "Jest w stanie dobrym, jest w sile wieku, wróciła w ostatnim czasie z Niemiec liniami lotniczymi" - powiedział. Jak dodał, mężczyzna przebywający w szpitalu w Raciborzu również jest "w sile wielu" i odbył w ostatnich dniach podróż autokarem z Włoch.

Rzecznik MZ podkreślił, że obie osoby nie należą do grupy wysokiego ryzyka. "Wszyscy pasażerowie zarówno linii lotniczej, jak i autokaru, są już namierzani. W przypadku autokaru praktycznie wszyscy znajdują się - z tego co przedstawił nam sanepid - na kwarantannie. W przypadku linii lotniczej docieramy do wszystkich pasażerów" - dodał.

Andrusiewicz przypomniał, że dotychczas w Polsce przebadano 1154 próbek, z czego osiem okazało się pozytywnych.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.