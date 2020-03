Jest już 16 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu spodziewa się szybkiego wzrostu liczby zarażonych. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Wojsko przygotowuje szpital polowy we Wrocławiu /Pawe /East News

Minister zdrowia zwrócił się do wojewodów o utworzenie specjalnych karetek do pobierania próbek do badań od osób, które są w kwarantannie domowej oraz specjalnych karetek do przewożenia osób z dużym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Reklama

18 osób jest obecnie hospitalizowanych w Małopolsce z podejrzeniem koronawirusa.



Zarażony koronawirusem w Krakowie wracał z Włoch - doprecyzowano. Lądował 29 lutego na lotnisku Chopina w Warszawie. Władze lotniska zostały już poinformowane o tej sytuacji.

Pacjent z Krakowa "mieszkał oddzielnie" i nie było konieczności objęcia kwarantanną członków rodziny.



Pacjent z koronawirusem w Krakowie to osoba powyżej 60. roku życia - podano. 29 lutego wróciła do Polski z zagranicy. 6 marca poczuła się gorzej i zgłosiła się do sanepidu.



Stan pacjenta w Krakowie jest stabilny - poinformował wojewoda małopolski. - Realizujemy rozeznanie epidemiologiczne - dodał.



Wojewodowie będą mogli zakazać organizacji imprez masowych na podstawie zalecenia głównego inspektora sanitarnego - podał minister zdrowia.



Przebadaliśmy w regionie 26 osób w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - próbki 22 są ujemne, a cztery czekają na wyniki - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.



Aktualna mapa zakażeń koronawirusem w Polsce:



Zdjęcie Koronawirus w Polsce - mapa zakażeń / INTERIA.PL

Rozważamy wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną, rozmawiamy z nadzorującymi służby mundurowe w sprawie roztoczenia większej opieki - wskazał Szumowski.



Nowe zakażenia: w Raciborzu to trzech mężczyzn, a we Wrocławiu kobieta.



Mamy ponad 1000 lekarzy ze specjalizacją zakaźną - podał minister zdrowia.



W miarę rozwoju sytuacji całe szpitale mogą być przekształcane w szpitale zakaźne - poinformował Szumowski.



Zdjęcie Łukasz Szumowski podczas poniedziałkowej konferencji / Marcin Obara / PAP

Minister zdrowia po raz kolejny podkreślił, że w walce z wirusem kluczowe jest przestrzeganie kwarantanny. Za jej złamanie grozi odpowiedzialność karna.



Nowe przypadki koronawirusa potwierdzono w Krakowie, Raciborzu i Wrocławiu - podał minister zdrowia.



O kolejnych przypadkach koronawirusa będą informować wojewodowie. Natomiast Ministerstwo Zdrowia dwa razy na dobę będzie podawało informacje zbiorcze.



- Wiemy, że tych przypadków na pewno będzie więcej - oznajmił Szumowski.



Ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a ponad 4 tys. zostało objętych kwarantanna domową - poinformował minister zdrowia.

Łukasz Szumowski apeluje do osób objętych kwarantanną, by nie opuszczali domów. Zwrócił uwagę, że we Włoszech obywatele łamali kwarantannę. "Nie można wyjść do sklepu po bułki, nie można wyjść na spacer" - podkreślił minister zdrowia.



Rząd rozpatruje możliwość zamknięcia szkół w miejscu ognisk koronawirusa.



Minister zdrowia spodziewa się bardzo szybkiego wzrostu liczby zarażonych w Polsce. "To wynika z działania wirusa" - wyjaśnił. "We wszystkich krajach wzrost był bardzo gwałtowny w pierwszych dniach" - dodał.



Rozpoczęła się konferencja ministra zdrowia. Łukasz Szumowski poinformował o 16 potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce.



Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie szykuje się na epidemię koronawirusa:



Zdjęcie Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie / Piotr Molecki / East News

Kolejne dwie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zostały przyjęte do Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach. To dziecko i mężczyzna w średnim wieku.

Biorąc pod uwagę dzisiejsze informacje z Krakowa i Raciborza, mapa zakażeń w Polsce przedstawia się następująco:



Zdjęcie Koronawirus w Polsce - mapa zakażeń / INTERIA.PL

Media powtarzają informację o łącznie 15 przypadkach koronawirusa w Polsce, posiłkując się nowymi informacjami od dyrektorów szpitali w Krakowie i w Raciborzu. Przypominamy, że o godz. 12 konferencja ministra zdrowia.



Podczas telekonferencji z wojewodami minister Szumowski poruszył kwestię przekształcania oddziałów i szpitali na zakaźne, a także zwrócił uwagę wojewodom na konieczność egzekwowania kwarantanny i bieżącego monitoringu osób nią objętych. "W niedługim czasie musimy być przygotowani na wzrost zachorowań" - informuje Ministerstwo Zdrowia.



Władze Uniwersytetu Śląskiego zwróciły się do chemików, by przygotowali płyny do dezynfekcji rąk na potrzeby wewnętrzne uniwersytetu - dla pracowników i studentów.

W poniedziałek rano władze Rybnika zdecydowały o odwołaniu zajęć w: szkole podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej oraz zespole szkół nr 3, przy ul. Orzepowickiej, zespole szkolno-przedszkolnym nr 14 przy ul. Krętej i Staffa. W tych placówkach zostanie przeprowadzona dezynfekcja.

W niedzielę w raciborskiej placówce hospitalizowane były dwie osoby z potwierdzonym zakażeniem - rybniczanie, kobieta i mężczyzna.

"Mieliśmy dwóch pacjentów już oznaczonych, natomiast dzisiaj przybyły do nas następne trzy osoby, które wcześniej już zostały skierowane z kwarantanny przez sanepid, miały potwierdzony wynik dodatni" - powiedział dyrektor Rudnik.

"Są w stanie stabilnym, nie są to osoby w ciężkim stanie. Wszystkie osoby, które są u nas na oddziale zakaźnym, są w stanie dobrym" - dodał dyrektor.

Już pięć osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem jest leczonych na oddziale zakaźnym w Szpitalu Rejonowym im. Józefa Rostka w Raciborzu (Śląskie) - poinformował w poniedziałek dziennikarzy dyrektor placówki Ryszard Rudnik.

"Sytuacja jest bardzo poważna" - pisze były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk.



Widmo spowolnienia gospodarczego w Polsce coraz głębiej zagląda nam w oczy. mBank rewiduje prognozy wzrostu PKB w dół na 2020 rok do 1,6 proc. (z 2,8 proc.). Dyrektor Konfederacji Lewiatan apeluje do rządu o pomoc wobec groźby utraty płynności w polskich firmach.



W ministerstwie spraw wewnętrznych trwa telekonferencja z wojewodami poświęcona sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. W konferencji bierze udział minister zdrowia Łukasz Szumowski.



W zespole szkół w Policach (Zachodniopomorskie) w poniedziałek rozpoczęły się zajęcia. Przez kilka dni w szkole i internatach obowiązywała kwarantanna spowodowana podejrzeniem koronawirusa u dwóch uczennic; jedna wróciła wcześniej z Włoch, a druga ze Szwajcarii, ale odwiedzała wtedy także Włochy. W poniedziałek zostały one przewiezione do szczecińskiego szpitala. Po przebadaniu próbek okazało się w środę, że są zdrowe.

Tak wyglądała sytuacja w Polsce w niedzielę wieczorem:



Zdjęcie Koronawirus: Mapa zakażeń / INTERIA.PL

W Krakowie koronawirusa potwierdzono u jednego pacjenta, a w Raciborzu u trzech kolejnych - wynika z informacji podawanych przez dyrektorów placówek. W takiej sytuacji mówimy już o 15 przypadkach koronawirusa w Polsce.



O przypadkach koronawirusa zaczynają informować, jeszcze przed Ministerstwem Zdrowia, dyrektorzy szpitali.



W szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie na oddziale zakaźnym przebywa ponad 60-letni pacjent zarażony koronawirusem - powiedział Polskiej Agencji Prasowej dyrektor szpitala Jerzy Friediger. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało konferencję prasową w sprawie aktualnej sytuacji epidemiologicznej o godz. 12. Czytaj więcej na ten temat



Pogarsza się stan zarażonego koronawirusem 73-latka we Wrocławiu.