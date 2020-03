Mamy 12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - poinformowało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce mamy już 367 potwierdzonych przypadków zarażenia, w tym pięć osób zmarło.

Jak podał resort, potwierdzone przypadki dotyczą pięciu osób z woj. małopolskiego, czterech osób z woj. warmińsko-mazurskiego i po jednej osobie z woj. wielkopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

W sumie w Polsce jest już 367 przypadków zakażeń, w tym pięć osób zmarło.

Wielkopolska

W Wielkopolsce kolejny przypadek zakażenia koronawirusem dotyczy starszego mężczyzny z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



"Pacjent w dobrym stanie zdrowia przebywa obecnie w szpitalu w Poznaniu" - dodał.



Do tej pory w Wielkopolsce 16 osób zostało zakażonych koronawirusem, jedna osoba zmarła. Według ostatnich danych, obecnie na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia SARS-Cov-2 objętych nadzorem epidemiologicznym jest 2990 osób, hospitalizowanych jest ogółem 68 osób. Poddanych kwarantannie jest 2153 osób.

Śląsk

Kilkuletnie dziecko to kolejny potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w województwie śląskim - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Tym samym liczba osób z zakażeniem tym patogenem wzrosła w regionie do 43.



"Dziecko miało kontakt z osobą zarażoną w swoim domowym otoczeniu. Jest w dobrym stanie, pozostaje w izolacji domowej" - powiedziała Kucharzewska.



Według danych z czwartkowego wieczora, w sumie w woj. śląskim w związku z koronawirusem hospitalizowane są 63 osoby, 1786 jest objętych kwarantanną domową, a 5874 - nadzorem sanitarnym.



Małopolska

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych pięciu osób na terenie województwa małopolskiego. Tym samym liczba pacjentów, u których potwierdzono zakażenie, wzrosła do 12 - przekazał Małopolski Urząd Wojewódzki.



Wśród nowych zakażonych SARS-CoV-2 są dwie kobiety i trzech mężczyzn. Dwie osoby z tej grupy są starsze, dwie w sile wieku, jedna młodsza. Ich stan jest stabilny.



Osoby zakażone już przebywają pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie lub - według wskazań medycznych - zostaną tam przewiezione.



Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 12 osób. Według ostatnich danych liczba osób objętych kwarantanną wzrosła w całym województwie do prawie 4,5 tys. Hospitalizowane są 23 osoby, a prawie 1,5 tys. pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym.

Warmińsko-Mazurskie

Na Warmii i Mazurach potwierdzono cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. W sumie jest już 16 osób z regionu zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.



Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego podał, że nowe przypadki zakażenia dotyczą trzech kobiet i mężczyzny. Jedna z tych osób jest już hospitalizowana w szpitalu zakaźnym w Ostródzie. Trzy pozostałe - objęte dotychczas kwarantanną domową - zostaną w piątek przetransportowane do ostródzkiego szpitala.



"Na oddziale jest kobieta w sile wieku, a przyjęci zostaną również: młoda kobieta, starsza kobieta i mężczyzna w sile wieku" - wskazał.



Na Warmii i Mazurach dodatni wynik testów laboratoryjnych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono wcześniej u 12 osób. Jedna z nich przebywa w kwarantannie domowej, troje przetransportowano do szpitala w woj. pomorskim, a pozostałe osoby hospitalizowano w szpitalu w Ostródzie. Razem z nowymi przypadkami jest więc obecnie 16 zakażonych koronawirusem w województwie: siedem kobiet i dziewięciu mężczyzn.



