Mamy 11 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - poinformowało w niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia. Resort podał też, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła tam w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. "Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci" - przekazano.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą: pięciu osób z woj. śląskiego, po dwie osoby z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po jednej osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.



"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci" - przekazało ministerstwo.



W sumie w Polsce dotąd potwierdzono 547, w tym pięć osób zmarło.



Śląskie

Do 61 wzrosła liczba osób, u których w woj. śląskim wyniki badań laboratoryjnych wykazały zakażenie koronawirusem. O pięciu kolejnych przypadkach poinformowała w niedzielę rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.



"W swoim domu, w izolacji, przebywa młoda kobieta, która zakaziła się od osoby ze swojego otoczenia. Jej stan zdrowia jest dobry. Kobieta jest pod nadzorem inspektorów sanitarnych w Tychach" - podała rzeczniczka.



Podobnie jest w przypadku kobiety w sile wieku, która także, decyzją lekarza chorób zakaźnych, może leczyć się w domu. Trzecią zakażoną osobą jest mężczyzna w sile wieku, który zgłosił się do szpitala w Częstochowie z objawami zakażania. "Mężczyzna wrócił z Anglii. Jego stan zdrowia jest dobry" - podała Kucharzewska.



Jako dobry lekarz chorób zakaźnych ocenił także stan zdrowia kobiety w sile wieku, która zgłosiła się po pomoc po tygodniowej kwarantannie w domu. Kobieta była wcześniej w Austrii. Jest pod nadzorem powiatowej stacji sanitarnej w Gliwicach.



Także w Austrii był niedawno mężczyzna w sile wieku, hospitalizowany na oddziale zakaźnym szpitala w Bytomiu. "Inspektorzy sanitarni ustalają wszystkie osoby, z którymi zakażeni mieli kontakt i nakładają na nie kwarantannę" - zaznaczyła rzeczniczka wojewody.



Zachodniopomorskie

Mamy w woj. zachodniopomorskim kolejne potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. To dwie kobiety, jedna ze Szczecina, druga z powiatu wałeckiego - poinformowała rzeczniczka WSSE w Szczecinie Małgorzata Kapłan.



"11. przypadek to kobieta ze Szczecina, osoba z kontaktu od pacjenta hospitalizowanego na oddziale zakaźnym szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. 12. przypadek to kobieta z powiatu wałeckiego. Po powrocie z Wielkiej Brytanii przebywała w kwarantannie domowej. Po pojawieniu się objawów - gorączka, kaszel - został pobrany wymaz do badań. Kobieta nie wymaga hospitalizacji - przebywa w izolacji domowej" - podała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



Podkarpackie

Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono kolejny - 26. przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie. To kobieta w sile wieku z powiatu niżańskiego, która przebywa w ścisłej kwarantannie - poinformowała w niedzielę rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Warmińsko-mazurskie

Nowy przypadek zachorowania na koronawirusa odnotowano w niedzielę na Warmii i Mazurach. W sumie w regionie zachorowało 21 osób - poinformował w niedzielę rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.



Odnotowany obecnie chory to mężczyzna w średnim wieku z powiatu olsztyńskiego. Wrócił z Austrii; jest hospitalizowany a jego stan określany jest jako dobry - podały służby wojewody.



Pomorskie

Na Pomorzu potwierdzono dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało w niedzielę biuro prasowe wojewody pomorskiego. Łącznie w województwie na COVID-19 choruje 16 osób.



Biuro prasowe wojewody podało, że potwierdzone wyniki dotyczą osoby młodej oraz starszej.Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że osoby, u których stwierdzono koronawirusa pochodzą z Gdańska. Obie wróciły z zagranicy, były objęte nadzorem sanitarnym. Jedna z osób ze względu na stan zdrowia i choroby współtowarzyszące jest hospitalizowana w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej, u drugiej osoby stan zdrowia jest dobry i będzie przeprowadzona konsultacja lekarska.