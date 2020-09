Minionej doby potwierdzono 506 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 zgonów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w najnowszym komunikacie. Tym samym bilans pandemii w naszym kraju to 72 453 zakażonych, z czego 2159 osób zmarło, a 58 069 wyzdrowiało.

Zdjęcie Służby medyczne walczą z pandemią, zdj. ilustracyjne /Artur Widak/NurPhoto /Getty Images

Jak wynika z czwartkowego komunikatu MZ - liczba zakażonych zwiększyła się o 506 osób. Nowe przypadki dotyczą: 99 osób z Małopolski, 76 z Wielkopolski, 68 z Mazowsza, 51 ze Śląska, 32 z Pomorza, 24 z opolskiego, 21 z lubelskiego, 20 z Dolnego Śląska, 20 z kujawsko-pomorskiego, 18 ze świętokrzyskiego, 17 z Podkarpacia, 16 z Podlasia, 13 z łódzkiego, 13 z warmińsko-mazurskiego, 12 z zachodniopomorskiego i sześciu osób z lubuskiego.



Minionej doby zmarło także kolejnych 12 osób. Są to: 66-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie, cztery osoby z Poznania (67-latka, 55-latek, 93-latka i 84-latka), 91-latka z Gostynia, 87-letnia kobieta z Puław, dwaj mężczyźni ze Zgierza w wieku 76 i 89 lat, 87-latek z Tychów, 69-latek z Bałegostoku i 76-latek ze Świdnicy.

Reklama

"Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - podaje MZ.

Koronawirus w Polsce 2800 94 8519 153 21009 507 1762 64 4298 169 768 17 6173 236 1590 53 5547 243 10139 420 1517 54 1408 33 1027 9 2908 50 1215 28 1773 29

Tym samym bilans pandemii w naszym kraju to 72 453 zakażonych, z czego 2159 osób zmarło, a 58 069 wyzdrowiało.



Ministerstwo Zdrowia podało również, że obecnie w szpitalach przebywa 1924 pacjentów z COVID-19, z czego 84 pod respiratorem. Kwarantanną objętych jest z kolei 83 170 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 7408.



Koronawirus już we wszystkich powiatach

Zakażenie koronawirusem odnotowano we wszystkich powiatach w naszym kraju. Najdłużej bez żadnego przypadku utrzymywał się powiat gołdapski w woj. warmińsko-mazurskim.



Jak jednak 9 września podały służby wojewody, we wspomnianym powiecie także doszło już do zakażenia. W regionie zachorował starszy mężczyzna, który trafił do szpitala - wskazano.



Objawy koronawirusa

SARS-CoV-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.



Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu. Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.



Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku. Mogą się też pojawić nudności i biegunka.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców