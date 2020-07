Koronawirus w Polsce. Komunikat Ministerstwa Zdrowia (23 lipca)

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek (23 lipca) o 418 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w naszym kraju. Odnotowano również dziewięć ofiar śmiertelnych. Tym samym liczba zakażonych wynosi 41 580, z czego 1651 osób zmarło, a 31 541 wyzdrowiało.

Zdjęcie Kierowca warszawskiej karetki w kombinezonie ochronnym, zdj. ilustracyjne /Jaap Arriens/NurPhoto /Getty Images

Jak wynika z najnowszego komunikatu MZ, ostatniej doby w Polsce odnotowano 418 zakażeń koronawirusem. Dotyczą one: 110 osób ze Śląska, 104 z Mazowsza, 75 z Małoposlki, 33 z woj. łódzkiego, 21 z opolskiego, 20 z Podkarpacia, 15 z Wielkopolski, 10 z zachodniopomorskiego, dziewięciu osób z lubuskiego, siedmiu z Dolnego Śląska, czterech z Pomorza, czterech ze świętokrzyskiego, dwóch z warmińsko-mazurskiego, dwóch z podlaskiego, jednej z kujawsko-pomorskiego i jednej z lubelskiego.



Zmarło także kolejnych dziewięć osób. Są to: 75-latek ze szpitala w Grudziądzu, dwaj mężczyźni z Raciborza w wieku 37 i 65 lat, 76-latek z Tychów, 78-lataka z Zawiercia, 83-latek z Łańcuta, dwie osoby ze Zgierza (77-latka i 63-latek), a także 80-letni mężczyzna ze Wschowa.



"Większość osób miała choroby współistniejące" - informuje MZ.



Liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju to 41 580 osób, z czego 1651 osób zmarło, a 31 541 wyzdrowiało.





Pandemia koronawirusa

Reklama

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców