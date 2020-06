Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 247 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce. Jednocześnie resort zawiadomił o śmierci sześciu zakażonych osób. Tym samym liczba zakażonych w Polsce to 34 154, z czego 1444 osób zmarło, a 20 897 wyzdrowiało.

W Polsce odnotowano 247 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Dotyczą one 78 osób z woj. śląskiego, 31 osób z woj. wielkopolskiego, 27 osób z woj. mazowieckiego, 21 osób z woj. łódzkiego, 17 osób z woj podlaskiego, 16 osób z woj. małopolskiego, 14 osób z woj. świętokrzyskiego, 12 osób z woj. podkarpackiego, dziewięciu osób z woj. pomorskiego, dziewięciu osób z woj. lubelskiego, ośmiu osób z woj. opolskiego, trzech osób z woj. dolnośląskiego i dwóch osób z woj. warmińsko-mazurskiego.



Zmarło sześć kolejnych osób. Są to 86-latek z Lipska, 63-latek, 69-latka i 90-latek z Tych oraz 37-latka i 86-latka z Raciborza.



Obecnie bilans koronawirusa w Polsce to 34 154 zakażonych, z czego 1444 osoby zmarły, a 20 897 wyzdrowiało.



Objawy koronawirusa

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.