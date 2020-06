Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę (17 czerwca) o 506 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Jest też 14 kolejnych ofiar śmiertelnych. Łączna liczba zakażeń w kraju wzrosła do 30 701, z czego 1286 osób nie żyje, a 14 921 wyzdrowiało.

Jak informuje MZ - w naszym kraju przybyło 506 zakażeń koronawirusem. Dotyczą one: 209 osób ze Śląska, 64 osób z woj. łódzkiego, 57 z Mazowsza, 36 z Dolnego Śląska, 23 z Małopolski, 22 ze świętokrzyskiego, 19 z Podkarpacia, 18 z Podlasia, 12 z Wielkopolski, 11 z lubelskiego, dziewięciu z warmińsko-mazurskiego, siedmiu z lubuskiego, siedmiu z opolskiego, sześciu z Pomorza, trzech z kujawsko-pomorskiego i trzech z zachodniopomorskiego.



Zmarło także 14 kolejnych osób. Są to: dwie osoby ze szpitala w Warszawie (71-latek i 69-latek), trzy osoby ze szpitala w Radomiu (73-latek, 81-latka i 95-latka), cztery osoby ze szpitala w Zgierzu (dwie 87-letnie kobiety, 87-letni mężczyzna i 78-latek), 73-latek ze szpitala w Tychach, dwie osoby z Gliwic (57-latek i 68-latek), 85-latek z Zawiercia i 84-latka ze Starachowic.



"Większość osób miała choroby współistniejące" - podaje resort.



Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła tym samym do 30 701 osób, z czego 1286 zmarło, a 14 921 wyzdrowiało. Dzień wcześniej - we wtorek 16 czerwca - odnotowano 407 nowych zakażeń i 16 ofiar. Z kolei w poniedziałek 15 czerwca 396 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i dziewięć ofiar śmiertelnych.

Pierwszy przypadek w Polsce

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

