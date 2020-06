Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 193 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w naszym kraju. Zmarły także cztery kolejne osoby. Tym samym liczba zakażonych w Polsce to 33 907, z czego 1438 osób zmarło, a 20 548 wyzdrowiało.

W Polsce odnotowano 193 przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało MZ. Dotyczą one: 32 osób z Mazowsza, 30 ze Śląska, 26 z woj. łódzkiego, 19 z opolskiego, 19 z Podlasia, 18 z Małopolski, 14 z Podkarpacia, 10 z lubelskiego, 10 ze świętokrzyskiego, czterech z pomorskiego, czterech z warmińsko-mazurskiego, trzech z kujawsko-pomorskiego, dwóch z dolnośląskiego dwóch i wielkopolskiego.



Zmarły cztery kolejne osoby. Są to: 80-latek z Tychów, 45-latek ze szpitala w Orzeszu, 72-latka z Poznania i 83-latka ze Starachowic.



Wszystkie osoby miały choroby współistniejące - podaje resort.



MZ poinformowało również o korekcie w statystykach. "Na podstawie raportu WSSE w Warszawie odejmujemy jeden zgon z 15.04.2020 65-letniej pacjentki z Radomia. Badanie nie potwierdziło zakażenia SARS-CoV-2, które zostało wcześniej rozpoznane na podstawie objawów klinicznych" - czytamy.



Tym samym bilans koronawirusa to 33 907 zakażonych, z czego 1438 osób zmarło, a 20 548 wyzdrowiało.



Obajwy koronawirusa

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.