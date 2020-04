Koronawirus w Polsce. Krakowskie teatry szyją kombinezony i fartuchy dla szpitali

2,5 tys. kombinezonów i fartuchów ochronnych z tkaniny hydrofobowej powstaje w pracowniach krawieckich Teatru Bagatela. Trafią one do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Do akcji włączył się także teatr im. Słowackiego.

Zdjęcie Kombinezony ochronne są dziś na wagę złota, zdjęcie ilustracyjne /Magdalena Pasiewicz /East News

"Nasi nieocenieni krawcowe i krawcy zszywają elementy wykrojone laserowo z ponad 3 tys. metrów bieżących tkaniny hydrofobowej, której ochronną przydatność zaakceptował szpital" - poinformowała Bagatela na swoim profilu Facebookowym.

Inicjatorką akcji jest aktorka Alina Kamińska, członkini zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Żeromskiego.

W przedsięwzięcie zaangażował się także krakowski Teatr im. Juliusza Słowackiego - tam krawcowe najpierw szyły maseczki, teraz będą szyć również kombinezony i fartuchy.

"To, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to reakcja i postawa naszej ekipy. Szczególnie chciałem zwrócić uwagę na nasze dwie fantastyczne pracownie krawieckie - damską i męską (...), oraz kierowników technicznych, którzy od razu zareagowali na sytuację pandemii" - mówił dyrektor sceny Krzysztof Głuchowski. "Jestem dumny, że mam ekipę, która potrafi w ten sposób, niesamowicie zareagować - i trwać" - dodał.