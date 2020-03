Wrocławski port lotniczy zaapelował do pasażerów lotu FR 8405 z Londynu Stansted, którzy do kraju wrócili 8 marca. Na pokładzie tego samolotu znajdował się młody mężczyzna z Oleśnicy, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Zdjęcie Port Lotniczy we Wrocławiu /Piotr Zajac/REPORTER /Reporter

"Wszystkich pasażerów rejsu FR 8405 z Londynu Stansted, którzy lądowali na wrocławskim lotnisku w niedzielę 8 marca br. prosimy o zapoznanie się z instrukcją GIS oraz o uważne obserwowanie swojego stanu zdrowia" - napisano w komunikacie wrocławskiego portu lotniczego.

Tym rejsem wrócił do Polski młody mężczyzna, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Obecnie przebywa on w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W czasie lotu nie miał jeszcze objawów.



"Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, pasażerowie w przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie wrocławskiego lotniska.