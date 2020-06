Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: Dostosowujemy rygory do zmieniającej się epidemii

Dostosowujemy rygory i wymogi do dynamicznie zmieniającej się epidemii. Ten wirus jest, ale jego ilość, sposób i miejsce rozprzestrzeniania się są bardzo zmienne i my też się musimy do tego dostosować – powiedział w środę (10 czerwca) minister zdrowia Łukasz Szumowski. W kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich podkreślił jednak, że są w Polsce takie gminy, w których rekomendowałby wybory wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Zapytany w TOK FM o zmienne decyzje rządu dotyczące m.in. noszenia maseczek Szumowski odparł, że "obecnie, gdy wiemy, że w około 90 proc. powiatów w Polsce mamy tendencję spadkową i prawdopodobieństwo spotkania tam osoby zakażonej jest bardzo małe, to możemy te maski zdjąć w przestrzeni publicznej, ale nie w przestrzeni zamkniętej".

"Dostosowujemy rygory i wymogi do dynamicznie zmieniającej się epidemii. Ten wirus jest, ale jego ilość, sposób i miejsce rozprzestrzeniania się są bardzo zmienne i my też się musimy do tego dostosować" - zaznaczył minister zdrowia.

Na pytanie o stwierdzenia przedstawicieli rządu, że "krzywa zachorowań na koronawirusa się wypłaszacza", Szumowski zwrócił uwagę, że "jeżeli popatrzymy na województwa, które miały w ostatnich trzech dniach maksymalnie 30 zakażeń, to jest ich dziewięć, a jeżeli dołożymy do tego województwa, które miały do 50 zakażeń w ciągu ostatnich trzech dni, to mamy właściwie większość, oprócz śląskiego i łódzkiego".

"To pokazuje, że ta transmisja pozioma jest już de facto bardzo niewielka i można powiedzieć, że zarządzamy epidemią" - podkreślił szef MZ.

Sytuacja na Śląsku

Zaznaczył, że fikcją jest stwierdzenie, że epidemii już nie ma. "Ona jest, pojawia się w ogniskach i pojawiła się w gigantycznym ognisku - w kopalniach" - wskazał. Dodał, że obecnie wymazywanych jest "ponad 50 tys. osób bezobjawowych wśród górników. Tam, gdzie się zarażają - na dole, w kopalniach, mamy bardzo wysokie wyniki i takie pewnie będą jeszcze przez 10 dni". Dlatego - wyjaśnił Szumowski - z tego jednego ogniska mamy wzrost zachorowań, podczas gdy poza tym ogniskiem, również na samym Śląsku, jest niewiele przypadków.

"Są kopalnie, gdzie przetestowaliśmy 2 tys. osób i mieliśmy tylko 5 dodatnich wyników, więc to nie jest kwestia ilości testowania, bo duże grupy testujemy przesiewowo i nie mamy w ogóle zachorowań, ale są takie kopalnie, gdzie mamy 20-30 proc. wyników dodatnich. To pokazuje, że wirus nie jest rozproszony w populacji" - stwierdził.

W niektórych gminach wybory wyłącznie korespondencyjne?

Szumowski był pytany także o to, czy - przy założeniu, że wybory odbyłyby się w najbliższą niedzielę - złożyłby wniosek do PKW, aby na Śląsku wybory przeprowadzono wyłącznie w formie korespondencyjnej. Minister wyjaśnił, że takich decyzji nie będzie podejmował dla całych regionów, tylko dla mniejszych obszarów. Dodał, że w tej chwili nie ma w pamięci liczby zakażeń w poszczególnych gminach.

"Jak to przeanalizuję, to myślę, że wydam takie rekomendacje. Myślę, że takie gminy w Polsce są" - stwierdził.

Powrót restrykcji

Na pytanie o możliwe przywrócenie restrykcji związanych z epidemią odpowiedział, że mogłoby to być rozważane, jeśli nastąpiłby gwałtowny wzrost zakażeń bez ognisk choroby.

"Największy niepokój wzbudzałaby we mnie transmisja pozioma, gdyby nie wiadomo było kto, jak i którędy zakaża i jak szybko się to rozwinie. Wtedy można by znowu wprowadzać ograniczenia przemieszczania się, choćby przywrócenie maseczek czy zamknięcie pewnych elementów gospodarki, gdzie ludzie mogą się często stykać" - oświadczył.

Wyraził nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, a Polacy będą zachowywać się rozsądnie i dostosują się do rygorów sanitarnych.

Powrót kibiców na stadiony

Szef MZ odniósł się też do zapowiadanego na 19 czerwca powrotu kibiców na stadiony. Poinformował, że minister sportu analizuje sytuację i ta data jest aktualna.

"Jednak decyzję o każdorazowym meczu i każdorazowym zgromadzeniu będzie podejmował wojewoda z wojewódzkim inspektorem sanitarnym, więc może być tak, że niektóre mecze się odbędą, a niektóre mogą się nie odbyć" - powiedział Szumowski.

