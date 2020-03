Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o ewentualnym zamknięciu granic

W naszym przekonaniu zamykanie granic i przesunięcie daty wyborów prezydenckich to działania przedwczesne - powiedział po czwartkowym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych szef KPRM Michał Dworczyk.

"Premier przekazał na spotkaniu bieżące informacje, rozmawialiśmy o planach, padło sporo postulatów ze strony klubów parlamentarnych, opozycji, włącznie z postulatem zamykaniem granic i przesunięcia daty wyborów. W naszym przekonaniu są to działania przedwczesne" - powiedział Dworczyk.

Szef kancelarii premiera podkreślił także, że nie ma planów wprowadzenia ograniczenia w poruszaniu się. Zaznaczył, że ustawa zawiera przepisy na to pozwalające, ale w tym momencie nie ma planów ich stosowania.

"Oczywiście obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość wprowadzenia kwarantanny obszarowej, nie tylko indywidualnej" - zaznaczył Dworczyk, podkreślając jednocześnie, że to potencjalna możliwość. "W tej chwili nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej konieczności i mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie" - dodał szef KPRM.

Łamanie kwarantanny

Pytany o łamanie kwarantanny Dworczyk powiedział, że dotychczas - na blisko tysiąc policyjnych kontroli - było kilkanaście przypadków nieprzestrzegania nakazu.



"Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć: jeśli będą to nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny, będą surowe egzekwowane kary finansowe wobec tych osób, które te zakazy łamią" - oświadczył.

Szef KPRM podkreślił, że nie można narażać zdrowia innych, a złamanie kwarantanny do tego prowadzi. Dodał, że kara finansowa za złamanie nakazu wynosi do 5 tys. zł.

Dodatkowe posiedzenie Sejmu?

Podczas czwartkowego briefingu Dworczyk został zapytany czy w jego ocenie będzie potrzebne dodatkowe posiedzenie Sejmu, by posłowie zajęli się nowelą specustawy, którą zapowiedziała wcześniej tego dnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Nowela, która według zapowiedzi minister ma być gotowa na początku przyszłego tygodnia, ma przewidywać objęcie zasiłkami rodziców dzieci powyżej 8. roku życia.

"Nie wiem czy będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, to jest decyzja w pierwszym rzędzie marszałek Sejmu. Oczywiście my konsultujemy wspólnie z prezydium Sejmu i panią marszałek wszelkie tego rodzaju potrzeby" - powiedział Dworczyk. "W tej chwili nie ma takich decyzji, jeśli chodzi o rząd, żeby wystąpić z takim wnioskiem do pani marszałek" - zaznaczył szef KPRM.

Specustawa ws. koronawirusa wprowadziła m.in. rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek przysługuje jednak jedynie wówczas, gdy dziecko nie ukończyło ósmego roku życia.