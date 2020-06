"Sytuacja na Śląsku jest opanowana, obecnie kończy się akcja przesiewowych badań, czyli wymazów robionych górnikom i ich rodzinom" - oświadczył w Polskim Radiu szef KPRM Michał Dworczyk. W kontekście ewentualnego powrotu obostrzeń zapewniał, że rząd będzie reagował na bieżącą sytuację.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Wojciech Koziol /Agencja FORUM

Pytany o to, czy Polacy "zapomnieli, że panuje pandemia", Dworczyk odparł, że dynamika wzrostu zachorowań została opanowana, służba zdrowia radzi sobie z sytuacją, ale koronawirus wciąż jest problemem. Apelował o zachowanie dystansu i utrzymywanie ograniczeń wprowadzonych przez rząd.

Podkreślał, że dla rządu najistotniejsze było zatrzymanie dynamiki zachorowań, żeby nie doszło do sytuacji znanych z Włoch czy z Hiszpanii, gdzie wystąpił drastyczny wzrost zakażeń.

Sytuacja na Śląsku

Jego zdaniem występujące na Śląsku ogniska zakażeń wynikają ze specyfiki pracy górników.

"Tutaj zarówno minister zdrowia, jak i służby sanitarne podjęły szereg działań, które spowodowały, że ta sytuacja została opanowana. Kończy się akcja przesiewowych badań, czyli wymazów robionych wszystkim górnikom i rodzinom górniczym. Mamy nadzieję, że ta dynamika przyrostu zakażeń zostanie dzięki tym wszystkim działaniom zatrzymana" - mówił szef kancelarii premiera.

Koronawirus w Polsce 407 38 1432 40 10102 252 747 49 2736 122 129 2300 158 569 24 2129 86 4033 285 603 47 539 9 181 1 574 37 560 19 519 16

Powrót ograniczeń możliwy?

Dworczyk był pytany także o możliwość powtórzenia się jesienią scenariusza zakładającego ponownie zamknięcie i "narodową kwarantannę". Jak mówił - każda decyzja rządu w tym zakresie jest konsultowana z ekspertami i z wirusologami.

"Premier i minister zdrowia mówili, że gdyby sytuacja się pogarszała, gdyby były takie przesłanki, mogą wrócić pewne ograniczenia, ale ja nie chciałbym dzisiaj prowadzić takich dywagacji - zobaczymy, jak będzie rozwijała się ta choroba" - stwierdził.

"To, co można w sposób odpowiedzialny powiedzieć, to to, że rząd będzie reagował w zależności od rozwoju sytuacji" - zapewniał szef KPRM.

