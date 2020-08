Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia ogłasza nowe strefy żółte i czerwone

Na czwartkowej konferencji prasowej nowy minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zmianach zasad izolacji i kwarantanny. Wiceminister Waldemar Kraska ogłosił nowe strefy żółte i czerwone.

Nowy minister zdrowia poinformował, że o strefach zagrożenia resort będzie informował cotygodniowo w czwartek. - Chciałem zasygnalizować pierwszą decyzję jaką podjąłem w reakcji na sygnały docierające do nas z różnych stron - poinformował Adam Niedzielski. - Będziemy zmieniali zasady zarówno kwarantanny, jak i izolacji. Dzisiaj po południu zostanie zaprezentowany pakiet pierwszych rozporządzeń zmieniający te zasady. W przypadku kwarantanny chcemy zaproponować jej skrócenie do 10 dni - dodał, wyjaśniając, że wynika to z praktyki klinicznej i nie powoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do okresu 14-dniowej kwarantanny.



- Drugim novum w przypadku kwarantanny będzie rezygnacja z prowadzenia testów - stwierdził minister. - Te testy są ważnym zagadnieniem w kwestii przygotowania do drugiej fali pandemii - poinformował. Jak wyjaśnił, resort chce przygotować infrastrukturę do wykonywania testów tam, gdzie będzie to niezbędne w czasie drugiej fali.

- Druga grupa zmian dotyczy izolacji - poinformował Niedzielski. Ministerstwo chce wprowadzić trzy scenariusze. Największej liczby osób będzie dotyczyło wprowadzenie standardu WHO, czyli skrócenie izolacji do 10 dni i nie kończenia tej izolacji koniecznością testowania.



- Mamy do czynienia z bardzo zdyscyplinowanym społeczeństwem. Jeżeli ludzie wiedzą, że mają w domu zakażonego, to potrafią się bardzo dobrze chronić - stwierdził prof. Andrzej Horban.







Od soboty (8 sierpnia) w powiatach z największym dobowym wzrostem zakażeń koronawirusem pojawiły się dodatkowe ograniczenia. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zakłada ono m.in. wyodrębnienie wspomnianych dwóch stref: czerwonej i żółtej. Czerwone powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień publikacji. Żółte to miejsca, gdzie wykryto od sześciu do 12 nowych przypadków.

Strefa czerwona. Jakie obostrzenia?

W czerwonych powiatach jest obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej. Wesela i inne imprezy rodzinne mogą się odbywać w grupie do 50 osób. Restauracje i gastronomia obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz maksymalnie jedna osoba na cztery m kw. Kościoły i miejsca kultu religijnego mają limity maksymalnie jedna osoba na cztery m kw., do 150 osób na zewnątrz.

W powiatach w czerwonej strefie w kinach zajęte może być 25 proc. miejsc. Parki rozrywki i wesołe miasteczka są nieczynne. Targi i konferencji nie odbywają się. Siłownie, kluby i centra fitness mają ograniczenie - jedna osoba na 10 m kw. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez publiczności.

Strefa żółta. Obostrzenia

W "żółtych" powiatach w przestrzeni publicznej nie trzeba nosić maseczek lub przyłbic. Należy natomiast zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny. Obowiązuje także ograniczenie liczby osób na weselach i innych imprezach rodzinnych do 100. W restauracjach i gastronomii należy zakrywać usta i nos, jest też limit: jedna osoba na cztery m kw.

Limity obowiązują także w kinach - 25 proc. zajętych miejsc. W strefie żółtej przy organizacji targów i kongresów obowiązuje m.in. limit jedna osoba na cztery m kw. W parkach rozrywki i wesołych miasteczkach może przebywać jedna osoba na pięć mkw. Limity w siłowniach i centrach fitness to jedna osoba na siedem m kw. Wydarzenia sportowe mogą odbywać, ale przy 25 proc. widowni.