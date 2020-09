We wtorek, 29 września, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dodatkowych obostrzeniach związanych z epidemią koronawirusa w Polsce, zwiększeniu liczby łóżek szpitalnych dla chorych na covid i nowym schemacie postępowania z pacjentem "dodatnim".

Najważniejsze nowe obostrzenia to:



zmniejszenie liczby uczestników wesel i zgromadzeń (szczegóły niżej)

bary, puby, restauracje zamykane o godz. 22 w strefie czerwonej

obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz także w strefie żółtej

Dwa najważniejsze wskaźniki

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że dwa najważniejsze wskaźniki epidemii to liczba zajętych łóżek i liczba zajętych respiratorów. Czytaj więcej na temat aktualnej sytuacji w tym zakresie.

Niedzielski zapewnił, że w najbliższych tygodniach wolnych łóżek nie zabraknie.

Minister zdrowia przekazał, że obecnie przygotowanych jest 8 tys. łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 (z czego ponad 2,3 tys. już zajętych) oraz 800 respiratorów. Baza łóżek została zwiększona o 1,2 tys. - podał szef resortu zdrowia.

Najwięcej łóżek przybyło w woj. małopolskim - 335. A to jeszcze nie koniec - zapowiedział Niedzielski.



Zmiana schematu leczenia. Odciążenie zakaźników

Minister zdrowia przyznał, że szpitale zakaźne zaczynają mieć bardzo poważne problemy, o czym informowali m.in. prof. Simon czy prof. Flisiak. W odpowiedzi na ich apele resort zmodyfikował strategię walki z koronawirusem.

- Modyfikacja dotyczy momentu, od kiedy pacjent już wie, że ma dodatni wynik. Do tej pory taki pacjent był standardowo kierowany do szpitala zakaźnego. Teraz pacjent z dodatnim wynikiem będzie wracał do lekarza POZ (lekarza rodzinnego - przyp. red.) bądź też wracał do lekarza na poziomie pierwszym szpitalnictwa covidowego. Lekarz na tym poziomie dokonuje oceny, na ile przebieg zachorowania ma charakter ciężki, lekki... przede wszystkim analizując objawy. Jeśli przebieg będzie lekki, prawem takiego lekarza będzie podjęcie decyzji o izolacji domowej - wyjaśnił Niedzielski.

- Jeśli objawy będą ciężkie, lekarz będzie decydował, czy faktycznie skierować pacjenta do szpitala zakaźnego lub szpitala trzeciego poziomu - dodał minister zdrowia.

Niedzielski wyjaśnił, że do tej pory te decyzje były podejmowane wyłącznie przez lekarzy zakaźników. Teraz inni medycy zyskają takie uprawnienia.

Nowe obostrzenia

Adam Niedzielski poinformował także o nowych obostrzeniach związanych z epidemią koronawirusa.

Zgromadzenia i wesela w strefie zielonej zostaną ograniczone do 100 osób, w strefie żółtej - do 75 osób, a w strefie czerwonej - do 50 osób.

W strefie czerwonej ograniczona zostanie działalność punktów gastronomicznych, barów, pubów do godziny 22.

Minister zdrowia przekazał, że w strefie żółtej i czerwonej trzeba będzie nosić maseczki na świeżym powietrzu - do tej pory taki nakaz obowiązywał jedynie w strefie czerwonej.