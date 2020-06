Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę (7 czerwca) po południu o 312 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarły kolejne dwie osoby. To oznacza, że liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła do 26 561, a zgonów do 1157. Wyzdrowiało 12 855 pacjentów.

Zdjęcie Pracownicy służby zdrowia przed budynkiem szpitala MSWiA przy ulicy Wołoskiej w Warszawie / Marcin Obara /PAP

Łącznie w niedzielę resort poinformował o czterech zgonach i 575 nowych zakażeniach, czyli o jednym mniej niż w sobotę, kiedy odnotowano rekord dobowej liczby przypadków.

Liczba przypadków aktywnych wynosi 12 549.



Potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą osób z województw: 119 z łódzkiego, 108 ze śląskiego, 36 z mazowieckiego, 25 z małopolskiego, dziewięciu z podlaskiego, sześciu z wielkopolskiego, czterech z dolnośląskiego, dwóch z lubelskiego, dwóch z podkarpackiego i jednej z pomorskiego.

Koronawirus w Polsce 391 37 1359 40 9639 242 728 49 2708 117 126 2273 157 515 23 2007 79 3879 285 601 47 518 9 180 1 569 36 554 19 514 16

Kolejne ofiary COVID-19 w Polsce to 59-letni mężczyzna zmarły w Tychach i 75-latka zmarła w Starachowicach.



Jedna osoba miała choroby współistniejące.



Ponad 1 mln 56 tys. przebadanych próbek

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 56 tys. 396 próbek pobranych od 961 tys. 312 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 18,1 tys. testów.

Koronawirus w Polsce od 4 marca

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca. Od tamtego czasu wirus pojawił się we wszystkich województwach.



SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

