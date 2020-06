Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (9 czerwca) po południu o 195 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Jest też 13 kolejnych ofiar śmiertelnych. To oznacza, że łączna liczba zakażeń w kraju wzrosła do 27 560, z czego 1183 osoby zmarły, a 13 196 wyzdrowiało.

Zdjęcie MZ podało najnowsze dane dotyczące koronawirusa /Jacek Szydlowski/NurPhoto /Getty Images

Łącznie we wtorek resort poinformował o 400 zakażeniach i 19 ofiarach śmiertelnych koronawirusa. Liczba przypadków aktywnych wynosi 13 181.



Reklama

Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: 80 z mazowieckiego, 45 z łódzkiego, 17 z małopolskiego, 13 z wielkopolskiego, 11 ze śląskiego, 11 z podkarpackiego, ośmiu z dolnośląskiego, pięciu z zachodniopomorskiego, czterech z opolskiego i jednej z lubuskiego.



Koronawirus w Polsce 407 38 1432 40 10102 252 747 49 2736 122 129 2300 158 569 24 2129 86 4033 285 603 47 539 9 181 1 574 37 560 19 519 16

Kolejne ofiary COVID-19 w Polsce to: 56-latka zmarła w powiecie cieszyńskim, 69-latka, 80-latek, 94-latka, 64-latek w Raciborzu, 81-latka w Rybniku, 83-latka, 67-latek w Tychach, 64-latka, 81-latek w Cieszynie, 54-latek w Warszawie, 83-latek, 97-latka w Bolesławcu.

Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.



Ze względu na dwa zdublowane przypadki zgonów z Warszawy i Kozienic z soboty, zostały one odjęte z wykazu.



Powyżej 988 tys. przebadanych osób pod kątem COVID-19

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 87 tys. 853 próbki pobrane od 988 tys. 351 osób, a w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 17 tys. testów diagnostycznych.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 27 tys. 365 osób, z których 1 tys. 172 zmarło, a 13 tys. 196 wyzdrowiało.

Co wiemy o koronawirusie?

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców