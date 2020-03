Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 83 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Łącznie COVID-19 wykryto we wtorek już u 160 osób. Bilans zakażeń w naszym kraju wzrósł do 2215. Zmarła też kolejna osoba, u której wykryto koronawirusa. To 70-letnia kobieta, która była hospitalizowana w Tychach (woj. śląskie).

Zdjęcie Rośnie liczba zachorowań na COVID-19 w Polsce /Stefan Maszewski /Reporter

"Z przykrością informujemy o śmierci 70-letniej kobiety zarażonej koronawirusem, która była hospitalizowana w Tychach" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To 32. ofiara śmiertelna COVID-19 w Polsce.

Nowe przypadki dotyczą: 19 osób z woj. śląskiego, 13 osób z woj. podkarpackiego, 12 osób z woj. opolskiego, 10 osób z woj. lubelskiego, siedmiu osób z woj. małopolskiego, sześciu osób z woj. łódzkiego, sześciu osób z woj. dolnośląskiego, czterech osób z woj. kujawsko-pomorskiego, czterech osób z woj. zachodniopomorskiego oraz po jednej osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i woj. pomorskiego.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w kraju do 2215. Zmarły 32 osoby.