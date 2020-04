Na COVID-19 zmarło 9 kolejnych osób, liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażenia koronawirusem to 179 – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 8742, a zgonów do 347.

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (53), łódzkiego (33), małopolskiego (23), śląskiego (19), dolnośląskiego (13), zachodniopomorskiego (12), świętokrzyskiego (9), podkarpackiego (4), podlaskiego (4), opolskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), lubelskiego (1), pomorskiego (1).



MZ informuje o śmierci dziewięciu osób zakażonych koronawirusem.