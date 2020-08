Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę (1 sierpnia) o 658 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło pięć kolejnych osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 46 346, a zgonów do 1721. Wyzdrowiały 34 374 osoby. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku pandemii w Polsce.

Zdjęcie Nowy bilans koronawirusa w Polsce /Piotr Dziurman /Reporter

658 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: śląskiego (214), małopolskiego (157), mazowieckiego (60), łódzkiego (42), wielkopolskiego (39), podkarpackiego (26), lubelskiego (18), pomorskiego (17), warmińsko-mazurskiego (17), dolnośląskiego (15), zachodniopomorskiego (15), kujawsko-pomorskiego (11), lubuskiego (dziewięciu), opolskiego (siedmiu), świętokrzyskiego (siedmiu) i podlaskiego (czterech).

Zmarło też pięć kolejnych osób z powodu COVID-19: 94-latek w Krapkowicach, 82-latek w Gliwicach, 55-latek w Chorzowie oraz 71-latka i 86-latka w Raciborzu. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, większość z nich miała choroby współistniejące.

Łącznie od początku epidemii odnotowano w Polsce 46 346 przypadków zakażeń i 1721 zgonów z powodu SARS-CoV-2. Wyzdrowiały 34 374 osoby. Liczba przypadków aktywnych wynosi obecnie: 10 251.

To trzeci z kolei dzień z najwyższą liczbą nowych zakażeń w ciągu doby od początku epidemii w Polsce. W piątek (31 lipca) informowano o 657 zakażeniach, a dzień wcześniej - 615.



Ile osób przebywa w szpitalach?

Według danych resortu zdrowia, obecnie z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 1841 pacjentów. Do respiratorów podłączone są 74 osoby.

Z kolei kwarantanną objęte są 98 298 osoby, a nadzorem epidemiologicznym - 8241 osób.