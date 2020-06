Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (2 maja) po południu o 129 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Jest też 11 kolejnych ofiar śmiertelnych. To oznacza, że łączna liczba zakażeń w kraju wzrosła do 24 395, z czego 1092 osób zmarło, a 11 726 wyzdrowiało.

Łącznie we wtorek resort poinformował o 235 przypadkach zakażeniach i 18 ofiarach śmiertelnych koronawirusa.



Potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: 56 ze śląskiego, 32 z mazowieckiego, 10 z małopolskiego, ośmiu z łódzkiego, siedmiu z dolnośląskiego, siedmiu ze świętokrzyskiego, czterech z opolskiego, trzech z podlaskiego, jednej z kujawsko-pomorskiego i jednej z zachodniopomorskiego.



Koronawirus w Polsce 387 35 1241 40 8557 217 666 48 2639 105 120 2188 153 493 22 1613 71 3660 275 594 47 463 9 179 1 559 35 541 19 495 15

Kolejne ofiary COVID-19 w Polsce to: 71-latek zmarły w Kędzierzynie-Koźlu, 70-latek, 84-latka w Tychach, 75-latka w Raciborzu, 56-latek w Zawierciu, 48-latek, 89-latek, 71-latek, 63-latka, 55-latka w Warszawie, 84-latka w Radomiu.

Większość osób miała choroby współistniejące.



WSSE Łódź odejmuje pięć błędnie zaraportowanych przypadków zakażenia, które zostały odjęte je ze statystyk.

Ostatniej doby ponad 14,4 tys.

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 945 tys. 955 próbek pobranych od 862 tys. 883 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 14,4 tys. testów.

Co wiemy o koronawirusie?

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

