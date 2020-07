Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę (15 lipca) o 264 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych sześć osób. Wśród nich jest pierwsza ofiara koronawirusa z Lubuskiego. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 38 721, a zgonów do 1594. Wyzdrowiały 28 492 osoby.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Mateusz Jagielski /East News

Resort poinformował o 264 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (90), małopolskiego (43), łódzkiego (31), mazowieckiego (22), wielkopolskiego (20), lubuskiego (12), lubelskiego (11), podkarpackiego (9), dolnośląskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), zachodniopomorskiego (4), świętokrzyskiego (3), opolskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2) i podlaskiego (1).

Poinformowano też o śmierci sześciu osób zakażonych koronawirusem. 95-letni mieszkaniec woj. wielkopolskiego zmarł we Wrocławiu, 79-letnia kobieta w Raciborzu, 80-latek w Krakowie, 78-latek w Radomiu, 69-latek we Wrocławiu, 91-latka we Wschowej, która jest pierwszą ofiarą koronawirusa w województwie lubuskim. Większość osób miała choroby współistniejące.

Sumaryczna liczba zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 38 721. Z powodu epidemii zmarły 1594 osoby.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że w środę odnotowało w raporcie największą dotychczas liczbę osób, które wyzdrowiały w ciągu doby (736).

Pierwszy przypadek 4 marca

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

